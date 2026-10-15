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Самат Абдырахманов и Иса Исаев сойдутся на "Жаштык Арене"

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- Самуэль Деди Ирие
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Известный кыргызстанский боец Самат Абдырахманов, выступающий под прозвищем "Кыргыз", проведет поединок против титулованного российского спортсмена Исы Исаева, известного как "Тандовский". Встреча станет главным событием масштабного бойцовского вечера, который состоится 17 декабря 2026 года на арене "Жаштык" в Бишкеке.

Организаторы официально объявили имя соперника кыргызстанского бойца, представив титулованного представителя России с солидным опытом выступлений в профессиональных лигах. Иса Исаев является мастером спорта России, чемпионом лиги TOP DOG и бывшим обладателем чемпионского пояса организации NOMAD, что делает его крайне серьезным оппонентом.

Предстоящий бой станет важным и принципиальным испытанием для Самата Абдырахманова. Противостояние вызывает огромный интерес у отечественных болельщиков, поскольку их соотечественник выступит в главном поединке вечера на домашней арене.

Генеральным спонсором турнира выступает строительная компания AVAT Construction. Организаторы рассчитывают, что встреча станет одним из главных спортивных событий декабря в столице. Информация о регламенте поединка, весовой категории и остальных участниках бойцовского вечера будет представлена дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/462323
Теги:
бокс, смешанные бои, Кыргызстан
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