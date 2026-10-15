Кыргызстан завоевал четыре медали на молодежных Дельфийских играх СНГ

Молодые таланты из Кыргызстана завоевали четыре медали и три диплома на XX юбилейных молодежных Дельфийских играх государств СНГ, которые прошли с 5 по 9 октября 2026 года в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Золотую медаль в номинации "Академическое пение" среди участников в возрасте от 22 до 25 лет завоевала Ольга Севостьянова, студентка Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

Серебряными призерами стали Арууке Аскаралиева, студентка Кыргызского государственного художественного училища имени Семёна Чуйкова, в номинации "Изобразительное искусство", а также народный образцовый ансамбль танца "Шаттык" в номинации "Народный танец".

Бронзовую медаль в номинации "Художественные ремёсла" получила Арина Карпова, студентка художественного училища имени Семёна Чуйкова.

Помимо медалей, кыргызстанцы удостоились трех дипломов. Даниэль Пак, студент Кыргызского национального музыкального училища имени М. Куренкеева, получил специальный диплом "За творческий потенциал" в номинации "Фортепиано".

Дипломами также отмечены студенты Кыргызской национальной консерватории Сыймык Сатыбалдиев в номинации "Академическое пение" и Диана Жумадылова в номинации "Сольное народное пение".

Всего в Дельфийских играх приняли участие более 350 молодых исполнителей и художников в возрасте от 10 до 25 лет из девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Конкурсная программа включала 10 номинаций, среди которых фортепиано, скрипка, академическое и народное пение, изобразительное искусство, народный танец и художественные ремёсла. Выступления оценивало международное жюри из 40 представителей культуры, искусства, науки и образования.

Делегация Кыргызстана насчитывала 35 человек. В её состав вошли участники конкурсов, преподаватели, руководители творческих коллективов, члены международного жюри и участники конференции.

По информации мэрии, участие кыргызстанской сборной в международном культурном мероприятии состоялось при поддержке муниципалитета Бишкека.