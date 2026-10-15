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Маматалиев предложил построить автодорогу между Чолпон-Атой и Алматы

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Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев выступил с предложением о строительстве автомобильной дороги Чолпон-Ата – Алматы. Этот вопрос он поднял 14 октября на встрече с послом Казахстана в Кыргызстане Абылкаиром Скаковым. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По словам спикера парламента, Кыргызстан и Казахстан имеют широкие возможности для развития сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере.

"У нас имеются широкие перспективы для активного сотрудничества. В связи с этим нам нужно развивать уже налаженные контакты и работать над реализацией совместных транспортно-логистических проектов", – отметил Маматалиев.

В ходе встречи торага также напомнил о ранее выдвинутой инициативе присвоить имя Жусупа Абдрахманова одной из главных улиц Астаны. Он предложил послу уделить внимание этому вопросу.

Кроме того, стороны обсудили развитие стратегического партнерства, межпарламентского взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

Маматалиев поздравил Скакова с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил уверенность, что его работа будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

В свою очередь посол подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении сотрудничества.

"Мы должны активно продолжать сотрудничество, начатое главами двух стран, и развивать кыргызско-казахские отношения по всем направлениям", – подчеркнул Скаков.

Он также отметил высокий уровень межпарламентских связей и необходимость дальнейшего диалога между законодательными органами двух государств.


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URL: https://www.vb.kg/462327
Теги:
дороги, Казахстан, спикер, строительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, посол
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