Справил нужду на улице Шопокова. Бишкекчанина нашла милиция

В Бишкеке сотрудники милиции установили личность мужчины, который справил нужду в общественном месте на улице Шопокова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района столицы.

14 октября во время мониторинга социальных сетей милиционеры обнаружили видеозапись произошедшего.

В ходе проверки был установлен 31-летний гражданин К.Т., 1995 года рождения. Его доставили в городской отдел милиции № 6 УВД Свердловского района для разбирательства.

Факт зарегистрировали в журнале учёта информации. По результатам доследственной проверки в отношении мужчины составили протокол по статье 126 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях (мелкое хулиганство).

В милиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и уважать окружающих.