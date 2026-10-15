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Справил нужду на улице Шопокова. Бишкекчанина нашла милиция

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В Бишкеке сотрудники милиции установили личность мужчины, который справил нужду в общественном месте на улице Шопокова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района столицы.

14 октября во время мониторинга социальных сетей милиционеры обнаружили видеозапись произошедшего.

В ходе проверки был установлен 31-летний гражданин К.Т., 1995 года рождения. Его доставили в городской отдел милиции № 6 УВД Свердловского района для разбирательства.

Факт зарегистрировали в журнале учёта информации. По результатам доследственной проверки в отношении мужчины составили протокол по статье 126 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях (мелкое хулиганство).

В милиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и уважать окружающих.


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URL: https://www.vb.kg/462329
Теги:
Свердловский район, Бишкек, милиция
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