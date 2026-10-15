Скидка 30% на танцпол Шакиры: успейте только сегодня в O!Market

Только сегодня на маркетплейсе O!Market в приложении "Мой О!" и в офисах O!Store действует специальное предложение: билеты в танцевальный партер на концерт Шакиры в Бишкеке доступны со скидкой 30% - за 18 900 сомов вместо 27 000.

Скидка сохраняется как при полной оплате, так и при оформлении в рассрочку. Для тех, кто предпочитает оплачивать покупку частями, O!Bank предлагает выгодные условия: бесплатную рассрочку 0% на 6 месяцев без переплат. В этом случае ежемесячный платёж составит 3 150 сомов.

Грандиозное шоу мирового уровня состоится уже 18 октября. Акция ограничена и действует только сегодня, 15 октября 2026 года. Приобрести билеты по специальной цене можно в O!Market внутри приложения "Мой О!" или в магазинах O!Store.

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