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Между Бишкеком и Прагой могут открыть прямое авиасообщение

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстан и Чехия обсуждают возможность запуска прямых авиарейсов между Бишкеком и Прагой. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Перспективы открытия нового маршрута рассмотрели на встрече министра транспорта Чехии Ивана Беднарика с председателем правления компании Манасбеком Самидиновым.

Стороны также обсудили развитие пассажирских и грузовых авиаперевозок, расширение сотрудничества в авиационной сфере.

После переговоров чешской делегации показали обновлённый международный аэропорт "Манас". Гости ознакомились с модернизированной инфраструктурой, техническими возможностями аэропорта и реализуемыми проектами.

Следующим этапом станет визит представителей ОАО "Аэропорты Кыргызстана" в международный аэропорт Праги. Там планируется продолжить переговоры и обсудить конкретные договорённости по запуску прямых рейсов.


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URL: https://www.vb.kg/462331
Теги:
Чехия, сотрудничество, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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