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В Кыргызстане оцифровывают свидетельства о рождении, выданные за рубежом

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- Назгуль Абдыразакова
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Гражданам Кыргызстана, родившимся за границей, стала доступна новая услуга. Теперь иностранные свидетельства о рождении можно просматривать в разделе "Цифровые документы" после их оцифровки в центрах обслуживания населения ГУ "Кызмат". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ появляется в приложении после внесения сведений в реестр актов гражданского состояния. Информация автоматически поступает по персональному идентификационному номеру (ПИН) пользователя. Само приложение не создаёт и не изменяет эти данные.

Цифровое свидетельство содержит фамилию, имя, отчество, дату и место рождения гражданина, ПИН, номер и дату записи акта о рождении, сведения о родителях, а также информацию об органе ЗАГС и дате выдачи документа.

Услуга предназначена для граждан Кыргызстана, родившихся за пределами страны, и родителей детей, появившихся на свет за рубежом.

Документ может пригодиться при оформлении паспорта, регистрации по месту жительства, получении пособий, поступлении ребёнка в школу и прохождении других административных процедур.


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URL: https://www.vb.kg/462332
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, Свидетельство о рождении
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