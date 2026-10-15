В Кыргызстане оцифровывают свидетельства о рождении, выданные за рубежом

Гражданам Кыргызстана, родившимся за границей, стала доступна новая услуга. Теперь иностранные свидетельства о рождении можно просматривать в разделе "Цифровые документы" после их оцифровки в центрах обслуживания населения ГУ "Кызмат". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ появляется в приложении после внесения сведений в реестр актов гражданского состояния. Информация автоматически поступает по персональному идентификационному номеру (ПИН) пользователя. Само приложение не создаёт и не изменяет эти данные.

Цифровое свидетельство содержит фамилию, имя, отчество, дату и место рождения гражданина, ПИН, номер и дату записи акта о рождении, сведения о родителях, а также информацию об органе ЗАГС и дате выдачи документа.

Услуга предназначена для граждан Кыргызстана, родившихся за пределами страны, и родителей детей, появившихся на свет за рубежом.

Документ может пригодиться при оформлении паспорта, регистрации по месту жительства, получении пособий, поступлении ребёнка в школу и прохождении других административных процедур.