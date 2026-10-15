Кыргызстан усилит борьбу с бруцеллезом и эхинококкозом

В Кыргызстане планируют усилить меры по профилактике и борьбе с бруцеллезом и эхинококкозом, представляющими опасность как для животных, так и для человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Вопросы профилактики этих заболеваний обсудили на встрече директора Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Адилета Сотовалдиева с представителями международных организаций.

В переговорах приняли участие региональный представитель Всемирной организации здоровья животных (WOAH) по Центральной Азии Мереке Тайтубаев, представители Всемирного банка и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

К обсуждению также присоединились специалисты Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии имени А. Дуйшеева и Центра ветеринарной диагностики и экспертизы.

Участники рассмотрели текущую эпизоотическую ситуацию в мире и Центральной Азии, уделив особое внимание зоонозным инфекциям, которые могут передаваться от животных человеку.

По итогам встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере ветеринарной безопасности, развивать научно-диагностический потенциал и продолжать совместные проекты по профилактике и контролю опасных заболеваний.