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Кыргызстан вошёл в число стран научного сотрудничества с АлтГУ

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Алтайский государственный университет стал ассоциированным членом Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ). Новый статус открывает учёным информационного центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" дополнительные возможности для участия в международных исследованиях, грантовых программах и научных конференциях.

Решение об одобрении заявки университета было принято 26 сентября на 29-й сессии научного совета МИЦАИ в Анталье.

Как отметил проректор АлтГУ по международной деятельности и молодёжной политике Роман Райкин, сотрудничество позволит расширить научные связи с исследователями из десяти стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Китай.

"Наши учёные смогут публиковать работы в авторитетном "Бюллетене МИЦАИ", участвовать в ключевых международных конференциях, симпозиумах и стажировках, организованных институтом. Партнёрство позволит глубже интегрировать научную повестку НОЦ "Большой Алтай" в глобальный контекст изучения евразийского пространства и Шёлкового пути, а также привлекать новых международных партнёров и ресурсы", - подчеркнул он.

Практические вопросы сотрудничества обсудили в начале октября во время рабочей поездки ведущего эксперта НОЦ "Большой Алтай", профессора кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергея Грушина в Узбекистан.

На встрече с помощником директора МИЦАИ Ойбеком Джабриевым речь шла о грантовой политике института, требованиях к научным заявкам и возможностях финансирования исследований.

По словам Грушина, научные интересы двух организаций во многом совпадают. Среди приоритетных направлений археология, этнография, история и изучение культурного наследия народов Центральной Азии.

"Главное, что теперь мы знаем, как работает система изнутри: какие требования предъявляют к заявкам, как формируется повестка конкурсов, как распределяются ресурсы. Это позволит нашим учёным целенаправленно подготовить проекты", - рассказал профессор.

Он уточнил, что грантовый цикл рассчитан на два года. Уже весной учёные АлтГУ смогут подготовить заявки на финансирование исследований в 2028–2029 годах. Особое внимание планируется уделить археологическим проектам.

Следующим этапом сотрудничества станет V Международный алтаистический форум, который пройдёт осенью 2027 года в Барнауле. Ожидается, что представители МИЦАИ примут участие в мероприятии и обсудят дальнейшие совместные исследования.

Международный институт центральноазиатских исследований объединяет десять стран и занимается координацией научных проектов, посвящённых истории, культуре и наследию Центральной Азии. Ассоциированное членство позволяет научным организациям участвовать в программах института и претендовать на грантовую поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/462335
Теги:
образование, Россия, Турция, Центральная Азия, археология, сотрудничество, Кыргызстан, история
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