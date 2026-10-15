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В Бишкеке обсудили, как улучшить защиту от семейного насилия

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В Бишкеке прошёл межведомственный тренинг, посвящённый совершенствованию системы защиты от семейного насилия. Участники обсудили, как обеспечить пострадавшим своевременную помощь и наладить взаимодействие между государственными органами. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В мероприятии приняли участие представители местных государственных администраций, органов самоуправления, внутренних дел, социальной защиты и здравоохранения.

Специалисты рассмотрели положения законодательства Кыргызстана, постановление Кабинета министров № 358, а также полномочия и ответственность ведомств, участвующих в предупреждении семейного насилия.

Особое внимание уделили принципу "единого окна", который предусматривает согласованную работу различных служб при обращении пострадавших за помощью.

Цель тренинга - повышение практических навыков специалистов по выявлению случаев семейного насилия, его предупреждению и организации необходимой поддержки.


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URL: https://www.vb.kg/462337
Теги:
Минтруда, семейное насилие, Бишкек
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