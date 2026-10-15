В Кыргызстане ещё 2 737 семей смогут получить социальный контракт

В Кыргызстане продолжается приём заявлений на участие в программе "Социальный контракт". До конца 2026 года государственную поддержку планируется предоставить ещё 2 737 малообеспеченным семьям. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Всего в текущем году предусмотрено заключение 13 334 социальных контрактов. На сегодняшний день договоры оформлены с 10 597 семьями.

Для участия в программе гражданам необходимо обратиться в территориальные подразделения профильного министерства или органы местного самоуправления по месту жительства.

Вместе с тем по результатам мониторинга установлено, что из 59 354 семей, получивших социальную помощь, 321 семья, или 0,5%, не смогла реализовать бизнес-проекты, предусмотренные социальными контрактами.

Среди причин - утрата приобретённого имущества вследствие форс-мажорных обстоятельств, отказ от участия по состоянию здоровья с возвратом полученных средств и другие обстоятельства, препятствующие реализации проекта.

В таких случаях вопрос о прекращении договора рассматривает специальная комиссия. При наличии законных оснований семья может восстановить право на получение государственного пособия в соответствии с законом "О государственных пособиях".

Программа "Социальный контракт" направлена на поддержку малообеспеченных семей, развитие предпринимательства и создание источников стабильного дохода.