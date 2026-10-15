Аскар Шайкидинов один из финалистов премии "Евразия"

Представитель Кыргызстана Аскар Шайкидинов вошёл в десятку финалистов международной премии "Евразия" в категории "Лидер Евразии". На конкурс он направил проект "Кыялымдагы Кыргызстан". Имена победителей и лауреатов премии будут определены уже сегодня.

Инициатива "Кыялымдагы Кыргызстан" ("Кыргызстан моей мечты") представляет собой крупную молодёжную платформу, объединяющую более 50 тысяч участников по всей республике. Ее создатель Аскар Шайкидинов выстроил целую систему - от участия в подготовке Закона КР "О молодёжи" до проведения республиканских форумов с участием Главы государства. Проект помогает вовлекать молодых людей в развитие регионов и сокращать социальный разрыв между центром и областями. Партнёром инициативы выступила АНО "Евразия". В ближайших планах команды - организация форума на 51 тысячу человек и запуск международной площадки "Central Asia of My Dreams".

Говоря о значении этой номинации, Аскар Шайкидинов в интервью СМИ подчеркнул, что победа позволит вывести общественную работу на совершенно иной уровень.

"Победа в конкурсе даст проекту новый масштаб. В настоящее время мы работаем внутри страны, а награда откроет возможности для выхода на пространство Евразии, Центральной Азии и России. Это придаст импульс развитию молодёжи, сохранению традиционных ценностей, популяризации русского языка и нашей общей истории. Для подрастающего поколения жизненно важно иметь площадки для диалога, чтобы вместе обсуждать прошлое и создавать новые интеграционные и инновационные проекты", - сказал он.