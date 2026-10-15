Эксперты проанализировали экономический эффект от концерта Шакиры

Приезд мировой звезды ещё не доказательство экономического успеха. Чтобы разовое шоу принесло долгосрочную пользу, Кыргызстану предстоит решить две задачи: научиться измерять реальные результаты таких событий и создать условия для проведения новых международных проектов. При этом у концерта есть и другая сторона: финансовые решения зрителей и ответственность за их безопасность.

18 октября в Бишкеке состоится концерт Шакиры. Пока внимание публики сосредоточено на предстоящем выступлении, для экономики страны важен и другой вопрос: что останется после того, как зрители разойдутся, а сцена будет демонтирована?

Корреспонденты издания "Вечерний Бишкек" поговорили с сертифицированным консультантом по управлению Азаматом Аттокуровым и международным продюсером Исламом Сатаровым о том, как оценивать результаты мероприятия, какие риски нельзя упускать из виду и что необходимо для дальнейшего развития рынка международных шоу.

Для Ислама Сатарова главное значение концерта заключается не в разовой выручке, а в возможности сформировать в Кыргызстане рынок крупных международных мероприятий.

По его мнению, одно выступление не способно обеспечить устойчивый экономический рост. Для этого необходима последовательность: новые проекты, заинтересованные предприниматели, инвестиции и условия, при которых организаторы смогут планировать работу на перспективу.

"Это первый шаг", - так Сатаров характеризует значение подобных инициатив для страны.

Эксперт предлагает рассматривать организацию международных шоу не только как культурное событие, но и как отдельное направление бизнеса. По его словам, предпринимателям важно увидеть в этой сфере возможность для инвестиций, а не воспринимать каждый концерт как исключительный случай.

При этом, считает Сатаров, нельзя рассчитывать, что любой известный артист автоматически соберёт большую аудиторию. У каждого исполнителя своя публика, а возможности зрителей покупать дорогие билеты ограничены уровнем доходов. Поэтому выбор артистов и планирование мероприятий должны учитывать особенности местного рынка.

"Надо осмотреть график хотя бы год-два раза, а не вот так вот подряд", - говорит эксперт, рассуждая о необходимости выдерживать интервалы между крупными концертами.

По его мнению, частые дорогостоящие шоу могут оказаться невыгодными, если организаторы не будут учитывать спрос и платёжеспособность аудитории. Развитие индустрии предполагает не только привлечение громких имён, но и грамотное планирование.

Сатаров отдельно подчёркивает значение участия государства в реализации крупных проектов. Он обращает внимание на то, что международное шоу требует согласованной работы множества участников, а его организация не ограничивается арендой площадки и продажей билетов.

"Обязательно государственная поддержка нужна для таких проектов", - отмечает эксперт.

По его мнению, для устойчивого развития индустрии необходимо, чтобы государственные структуры помогали координировать проекты в пределах своих полномочий, а частный бизнес получал возможность развивать собственные инициативы.

Однако наличие интереса со стороны зарубежных артистов ещё не означает, что все потенциальные концерты состоятся. Каждый проект требует отдельных переговоров, согласования условий и оценки коммерческой целесообразности.

Поэтому, считает Сатаров, перспективы рынка следует оценивать не по количеству громких заявлений, а по тому, появятся ли новые реальные проекты и сможет ли индустрия работать на регулярной основе.

Сертифицированный консультант по управлению Азамат Аттокуров предлагает оценивать результаты концерта через конкретные показатели. По его мнению, одного впечатления от масштабного шоу недостаточно, чтобы делать выводы о его экономической пользе для Кыргызстана.

Одним из ориентиров эксперт называет налоговые поступления и изменения в доходах предпринимателей, работающих в сферах размещения, питания и транспорта.

"В первую очередь это налоги", - говорит Аттокуров.

Он предлагает обратить внимание на показатели бизнеса за период с 17 по 19 октября: насколько изменились доходы гостиниц, заведений общественного питания и служб такси, увеличилась ли загрузка предприятий и можно ли зафиксировать дополнительную деловую активность.

При этом такие данные необходимо сравнивать с обычными показателями за сопоставимые периоды. Повышение выручки само по себе не доказывает, что весь прирост связан исключительно с концертом.

Для полноценной оценки также важно учитывать расходы на подготовку и проведение мероприятия, налоговые поступления и то, какая часть заработанных средств действительно остаётся в экономике страны.

Таким образом, результат можно будет оценивать не только по масштабу события, но и по данным, которые позволят понять, какую практическую пользу оно принесло.

Отдельно Аттокуров обращает внимание на финансовые решения зрителей. На фоне повышенного интереса к концерту некоторые банки предлагают продукты, позволяющие приобрести билет с последующей выплатой долга.

Эксперт считает, что перед таким решением необходимо оценить собственные финансовые возможности. Желание попасть на выступление мировой звезды понятно, однако оно не отменяет обязательств перед банком.

"Всё-таки нужно жить по средствам. Люди должны понимать, что завтра нужно будет оплачивать эти кредиты", - отмечает Аттокуров.

По его мнению, заёмные средства разумнее направлять на цели, которые способны увеличить доход или помочь развитию бизнеса, а не на развлечения, ради которых человеку приходится жертвовать необходимыми расходами.

При этом сам факт предложения кредита не означает, что каждый покупатель окажется в сложном финансовом положении. Условия банковских продуктов различаются, а решение зависит от доходов человека, стоимости билета, наличия других обязательств и способности своевременно погашать долг.

Главный риск, на который указывает эксперт, заключается в том, что эмоциональное желание попасть на концерт может оказаться важнее реальной оценки собственных возможностей.

Ещё один аспект, который выделяет Аттокуров, связан с готовностью городской инфраструктуры к проведению массового мероприятия.

По его словам, особое внимание необходимо уделить транспортным потокам, работе парковок, организации питания и санитарных помещений, а также координации служб, отвечающих за порядок на территории и рядом с площадкой.

Среди рисков эксперт называет давку, травмы, пищевые отравления и пожарную опасность. Он подчёркивает, что техническое состояние площадки и соблюдение требований безопасности должны оставаться приоритетом на всех этапах мероприятия.

"Если хорошо пойдёт, это очень хороший плюс будет для страны. А если плохо пойдёт, то это большой минус будет", - говорит Аттокуров.

Авторы: Аскарбекова Айжан, Карыпов Элмурас