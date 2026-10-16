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Профессор Бебезов назначен директором Центра онкологии и гематологии

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- Нина Ничипорова
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Заведующий кафедрой инновационных хирургических технологий Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор Бахадыр Бебезов назначен директором Национального центра онкологии и гематологии.

Распоряжение о назначении подписал председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 12 октября. Вчера министр здравоохранения Дамирбек Осмонов представил нового директора коллективу.

Профессор Бахадыр Хакимович Бебезов из известной медицинской семьи. Его отец - Хаким Сулейманович Бебезов тоже известный в нашей стране врач и учёный, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Кыргызской Республики.

Медицинская династия Бебезовых - яркий пример того, как профессиональные традиции передаются из поколения в поколение. Профессор Бахадыр Бебезов - первый учёный из Кыргызстана, который в прошлом году был удостоен премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, а также медицинской науки за выдающиеся достижения в научно-исследовательской деятельности, создание новых технологий и образцов техники, а также за значительный вклад в развитие медицинской науки и практики. Председатель правительства России Михаил Мишустин вручил ему диплом лауреата премии правительства в области науки и техники, а также медицинской науки за разработку и внедрение принципиально новой стратегии и инновационных хирургических технологий лечения альвеококкоза печени.

Как отметил профессор Бебезов, его деятельность на этом ответственном посту и работа всего коллектива центра будут нацелены на улучшение структуры помощи больным раком.


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URL: https://www.vb.kg/462345
Теги:
назначение, Кыргызстан, медики, врачи
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