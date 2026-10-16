В Бишкеке открылась международная выставка KYRGYZSTAN EXPO – 2026

В Бишкеке открылись международные выставки KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026. Деловая площадка объединила предпринимателей, производителей, инвесторов, представителей государственных органов и дипломатического корпуса.

Организаторами выступили Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики и компания "Зарубеж-Экспо".

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР Эрлист Акунбеков, президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев, представители государственных ведомств и зарубежных делегаций. Участникам также передали приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором подчёркивалась значимость кыргызско-российского стратегического партнёрства и развития торгово-экономического сотрудничества.

По словам организаторов, выставка расширила масштабы по сравнению с предыдущим годом. На площади более 4 тысяч квадратных метров свою продукцию и разработки представляют около 100 компаний. Среди зарубежных участников - представители России, Китая, Турции, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Японии и Республики Корея.

Экспозиция охватывает промышленность, строительство, сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающий сектор, транспорт, информационные технологии, здравоохранение и туризм.

Открывая выставку, Темир Сариев сравнил её с осенней ярмаркой, на которой предприниматели подводят итоги работы и закладывают основу для будущих проектов.

"Торговля сближает страны, производство укрепляет экономику. Конкуренция рождает качество, сотрудничество открывает возможности. Но самое ценное, что создаёт бизнес, - это доверие между людьми. Именно с доверия начинается большое партнёрство!" - подчеркнул глава Торгово-промышленной палаты.

Он также предложил придать KYRGYZSTAN EXPO статус ежегодного мероприятия и превратить выставку в главную международную выставочную площадку страны.

В выступлениях представителей Кыргызстана и России особое внимание уделялось переходу от традиционной торговли к промышленной кооперации, локализации технологий и созданию совместных производств. Для Кыргызстана это возможность не только расширять экспорт, но и создавать новые предприятия, рабочие места и продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Среди перспективных направлений сотрудничества также названы энергетика, машиностроение, переработка сельскохозяйственной продукции, фармацевтика и транспортная логистика.

Отдельной темой деловой программы стало развитие цифровых технологий в международных перевозках. В частности, обсуждались электронные разрешения для грузоперевозчиков, цифровые транспортные документы и совершенствование логистических коридоров.

С 15 по 17 октября в рамках выставок запланированы отраслевые дискуссии, Бишкекский бизнес-форум, B2B-переговоры и встречи потенциальных партнёров.

Главный результат подобных мероприятий будет определяться не только количеством участников и представленной продукции, но и тем, удастся ли превратить деловые контакты в конкретные контракты, инвестиции и совместные проекты.

Для Кыргызстана принципиально важно, чтобы международное сотрудничество приносило практическую пользу национальной экономике: способствовало развитию собственного производства, внедрению новых технологий и выходу местных предприятий на зарубежные рынки.