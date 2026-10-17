Погода
$ 87.36 - 87.81
€ 97.85 - 98.80

От торговли к производству: что обсуждали на EXPO в Бишкеке

255  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в рамках международных выставок KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026 прошли первые деловые обсуждения с участием представителей государственных органов, бизнеса и отраслевых организаций Кыргызстана и России.

Главный вопрос, который звучал в выступлениях участников: как перейти от традиционной торговли к промышленной кооперации, совместному производству и внедрению новых технологий.

Выставки, проходящие с 15 по 17 октября, объединили более 100 компаний и участников из разных стран. Однако значение подобных площадок определяется не только масштабом экспозиции. Для бизнеса важнее возможность найти партнёров, обсудить условия сотрудничества и определить направления будущих проектов.

От продажи товаров - к совместному производству

Советник президента Кыргызстана Мурат Иманалиев в своём выступлении обратил внимание на необходимость повышать качество экономического взаимодействия с Россией и другими партнёрами.

По его словам, Кыргызстан заинтересован не только в увеличении объёмов торговли, но и в создании совместных производств, локализации технологий и формировании региональных производственных цепочек.

Среди перспективных направлений он назвал энергетику, горнодобывающую промышленность, переработку сельскохозяйственной продукции, лёгкую промышленность и логистику.

Для Кыргызстана это вопрос не только привлечения инвестиций. Развитие промышленной кооперации может создавать новые рабочие места, расширять возможности местных предприятий и способствовать выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Отдельное значение имеет взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Общий рынок открывает дополнительные возможности для производителей, но для их использования необходимо решать вопросы технических требований, доступа продукции на рынки и организации совместных производственных процессов.

Товарооборот растёт, но остаются барьеры

Торговый представитель России в Кыргызстане Айдар Гашигулин сообщил, что по итогам 2025 года товарооборот двух стран превысил 4 млрд долларов США.

Он также отметил работу по сокращению препятствий для взаимного доступа продукции на рынки двух стран и ЕАЭС. В числе направлений взаимодействия - вопросы стандартизации и метрологии.

Эти темы важны для компаний, которые хотят не просто представить продукцию на выставке, но и начать поставки, найти местных партнёров или организовать производство в Кыргызстане.

В повестке предстоящей межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству также предполагается рассмотрение вопросов, связанных с торговыми барьерами и защитой интересов компаний двух стран.

Таким образом, деловой диалог касается не только возможностей расширения торговли, но и условий, от которых зависит её дальнейшее развитие.

Цифровизация транспорта: меньше бумажных процедур

Отдельный блок обсуждений был посвящён международным автомобильным перевозкам и транспортной логистике.

Среди приоритетных направлений назывались электронные разрешения e-Permit для международных перевозок и применение электронных международных товарно-транспортных накладных e-CMR.

Такие инструменты позволяют переводить документы в цифровой формат, ускорять обмен информацией между перевозчиками и государственными органами и сокращать административные процедуры.

Для Кыргызстана, расположенного на пересечении транспортных маршрутов между Китаем, Центральной Азией и другими рынками Евразии, развитие цифровой логистики имеет особое значение.

Участники также говорили о совершенствовании пограничной инфраструктуры, развитии грузовых терминалов и складских комплексов, обновлении транспортного парка и расширении международных коридоров.

При этом важен практический вопрос: какие цифровые механизмы уже используются в перевозках между странами, а какие ещё предстоит внедрить? От ответа зависит, насколько быстро новые подходы смогут повлиять на сроки доставки и расходы бизнеса.

Что должно остаться после выставки

В деловой программе EXPO представлены направления от энергетики и машиностроения до фармацевтики, информационных технологий и агропромышленного комплекса. В этих сферах участники ищут потенциальных заказчиков и партнёров, знакомятся с технологическими решениями и обсуждают перспективы сотрудничества.

Однако на момент открытия выставки говорить о заключённых соглашениях по итогам обсуждений 15 октября пока преждевременно. Звучавшие предложения обозначили возможные направления дальнейшей работы, но их практические результаты ещё предстоит оценить.

Для Кыргызстана главный критерий успеха таких мероприятий - не только количество компаний и проведённых встреч. Важно, приведёт ли деловое общение к новым производствам, технологическому обмену, рабочим местам и расширению экспорта.

Именно этот результат покажет, удастся ли превратить выставочную площадку в инструмент долгосрочного экономического сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462347
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  