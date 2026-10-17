От торговли к производству: что обсуждали на EXPO в Бишкеке

В Бишкеке в рамках международных выставок KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026 прошли первые деловые обсуждения с участием представителей государственных органов, бизнеса и отраслевых организаций Кыргызстана и России.

Главный вопрос, который звучал в выступлениях участников: как перейти от традиционной торговли к промышленной кооперации, совместному производству и внедрению новых технологий.

Выставки, проходящие с 15 по 17 октября, объединили более 100 компаний и участников из разных стран. Однако значение подобных площадок определяется не только масштабом экспозиции. Для бизнеса важнее возможность найти партнёров, обсудить условия сотрудничества и определить направления будущих проектов.

От продажи товаров - к совместному производству

Советник президента Кыргызстана Мурат Иманалиев в своём выступлении обратил внимание на необходимость повышать качество экономического взаимодействия с Россией и другими партнёрами.

По его словам, Кыргызстан заинтересован не только в увеличении объёмов торговли, но и в создании совместных производств, локализации технологий и формировании региональных производственных цепочек.

Среди перспективных направлений он назвал энергетику, горнодобывающую промышленность, переработку сельскохозяйственной продукции, лёгкую промышленность и логистику.

Для Кыргызстана это вопрос не только привлечения инвестиций. Развитие промышленной кооперации может создавать новые рабочие места, расширять возможности местных предприятий и способствовать выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Отдельное значение имеет взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Общий рынок открывает дополнительные возможности для производителей, но для их использования необходимо решать вопросы технических требований, доступа продукции на рынки и организации совместных производственных процессов.

Товарооборот растёт, но остаются барьеры

Торговый представитель России в Кыргызстане Айдар Гашигулин сообщил, что по итогам 2025 года товарооборот двух стран превысил 4 млрд долларов США.

Он также отметил работу по сокращению препятствий для взаимного доступа продукции на рынки двух стран и ЕАЭС. В числе направлений взаимодействия - вопросы стандартизации и метрологии.

Эти темы важны для компаний, которые хотят не просто представить продукцию на выставке, но и начать поставки, найти местных партнёров или организовать производство в Кыргызстане.

В повестке предстоящей межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству также предполагается рассмотрение вопросов, связанных с торговыми барьерами и защитой интересов компаний двух стран.

Таким образом, деловой диалог касается не только возможностей расширения торговли, но и условий, от которых зависит её дальнейшее развитие.

Цифровизация транспорта: меньше бумажных процедур

Отдельный блок обсуждений был посвящён международным автомобильным перевозкам и транспортной логистике.

Среди приоритетных направлений назывались электронные разрешения e-Permit для международных перевозок и применение электронных международных товарно-транспортных накладных e-CMR.

Такие инструменты позволяют переводить документы в цифровой формат, ускорять обмен информацией между перевозчиками и государственными органами и сокращать административные процедуры.

Для Кыргызстана, расположенного на пересечении транспортных маршрутов между Китаем, Центральной Азией и другими рынками Евразии, развитие цифровой логистики имеет особое значение.

Участники также говорили о совершенствовании пограничной инфраструктуры, развитии грузовых терминалов и складских комплексов, обновлении транспортного парка и расширении международных коридоров.

При этом важен практический вопрос: какие цифровые механизмы уже используются в перевозках между странами, а какие ещё предстоит внедрить? От ответа зависит, насколько быстро новые подходы смогут повлиять на сроки доставки и расходы бизнеса.

Что должно остаться после выставки

В деловой программе EXPO представлены направления от энергетики и машиностроения до фармацевтики, информационных технологий и агропромышленного комплекса. В этих сферах участники ищут потенциальных заказчиков и партнёров, знакомятся с технологическими решениями и обсуждают перспективы сотрудничества.

Однако на момент открытия выставки говорить о заключённых соглашениях по итогам обсуждений 15 октября пока преждевременно. Звучавшие предложения обозначили возможные направления дальнейшей работы, но их практические результаты ещё предстоит оценить.

Для Кыргызстана главный критерий успеха таких мероприятий - не только количество компаний и проведённых встреч. Важно, приведёт ли деловое общение к новым производствам, технологическому обмену, рабочим местам и расширению экспорта.

Именно этот результат покажет, удастся ли превратить выставочную площадку в инструмент долгосрочного экономического сотрудничества.