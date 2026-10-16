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В Бишкеке ГКНБ пресек канал сбыта психотропных веществ

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В Бишкеке задержаны три человека, подозреваемые в организации и сбыте психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен крупный канал незаконного ввоза запрещенных психотропных веществ на территорию страны.

При сбыте препаратов с поличным задержаны курьер, фармацевт и предполагаемый организатор канала. Речь идет о таблетках, известных под торговыми наименованиями "Лирика" (Magnus PREGALAX 300), а также о препарате "Тропикамид".

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/462352
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Бишкек
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