Предпринимателям Кыргызстана выделят по 150 тысяч сомов за трудоустройство

В Кыргызстане запускают пилотный проект, в рамках которого индивидуальные предприниматели смогут получить по 150 тысяч сомов за каждого официально трудоустроенного безработного. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Проект реализуется в рамках программы "Социальный контракт" и направлен на создание новых рабочих мест для граждан из малоимущих и малообеспеченных семей.

Один предприниматель сможет трудоустроить до пяти человек и получить до 750 тысяч сомов безвозмездной финансовой поддержки. Средства разрешается направить на приобретение оборудования, техники и других активов для развития бизнеса.

При отборе участников преимущество получат предприниматели, имеющие стабильный доход за предыдущий год, предлагающие более высокую заработную плату и обеспечивающие профессиональное обучение работников.

При соблюдении всех требований предпочтение будет отдаваться предпринимателям, ранее участвовавшим в программе "Социальный контракт".

Работодатели обязаны обеспечить официальное трудоустройство и обучение безработных граждан с соблюдением трудового законодательства. При этом заработная плата должна быть не ниже среднемесячной зарплаты в соответствующем городе или районе.

Пилотный проект рассчитан на 12 месяцев и будет реализован в Бишкеке, Оше, Караколе и Кадамжайском районе.

Для участия предпринимателям необходимо обратиться к специалистам айыл окмоту по социальным вопросам либо в районные и городские управления труда, социального обеспечения и миграции.