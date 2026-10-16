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Фонд развития предпринимательства преобразован в микрофинансовую компанию

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- Бакыт Стамов
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ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" официально завершило процедуру государственной перерегистрации в Министерстве юстиции КР. Организация продолжит свою деятельность в новом правовом статусе - ОАО МФК "Фонд развития предпринимательства". Преобразование в микрофинансовую компанию призвано расширить возможности государственной поддержки малого и среднего бизнеса за счет увеличения объемов кредитования и внедрения новых финансовых инструментов.

Главным практическим нововведением стало существенное увеличение максимальной суммы предоставляемых займов. Если ранее Фонд мог выдавать предпринимателям кредиты в размере до 5 млн сомов, то в статусе МФК этот предел вырос до 9 млн сомов. Дополнительные финансовые ресурсы позволят отечественному бизнесу модернизировать производство, закупать современное оборудование, внедрять инновации и реализовывать инвестиционные проекты.

Председатель правления ОАО МФК "Фонд развития предпринимательства" Ишенбек Медетов выразил благодарность Кабинету министров КР и акционерам за оказанное доверие и поддержку, подчеркнув, что смена юридического статуса - это важный шаг в повышении эффективности госпрограмм.

"Сегодня малый и средний бизнес активно развивается, осваивает новые технологии и стремится повышать конкурентоспособность. Все эти процессы требуют значительных финансовых вложений. Если раньше мы могли предоставлять предпринимателям кредиты на сумму до 5 миллионов сомов, то теперь этот предел увеличивается до 9 миллионов. Для бизнеса это существенная разница. Дополнительные средства позволят приобретать современное оборудование, расширять производственные мощности и создавать новые рабочие места. Наша задача - сделать так, чтобы государственная поддержка была не только доступной, но и действительно ощутимой", - отметил Ишенбек Медетов.

Кроме того, переход в статус микрофинансовой компании создает юридические предпосылки для привлечения депозитов при условии получения соответствующей лицензии Национального банка КР. В перспективе это позволит организации расширить источники финансирования и сформировать дополнительные ресурсы для кредитования предпринимателей, укрепления экономики страны и создания новых бизнес-возможностей.


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URL: https://www.vb.kg/462359
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