В Кыргызстане изучили редкую стелу с двумя переплетёнными драконами

В Кыргызстане археологи исследовали уникальный памятник с изображением двух переплетённых драконов, сохранившийся в историко-археологическом комплексе "Башня Бурана". О результатах работы рассказали ученые на пресс-конференции научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", посвященной итогам археологического сезона 2026 года.

Как сообщил профессор Алтайского государственного университета, доктор исторических наук Алексей Тишкин, речь идет о навершии древней стелы, происходящем из буддийского храма. Особую ценность представляет хорошо сохранившееся изображение двух переплетённых драконов.

По словам ученого, аналогичные навершия встречаются в известных древнетюркских мемориальных комплексах, посвященных Бильге-кагану и Кюль-тегину, на территории современной Монголии. Однако там изображения сохранились значительно хуже.

При этом монгольские памятники обладают другой важной особенностью: на них имеются надписи на древнетюркском и китайском языках. Сопоставление подобных находок позволяет исследователям изучать культурные связи и традиции, существовавшие в Центральной Азии в раннем Средневековье.

Во время экспедиции специалисты уделили внимание не только отдельным находкам, но и историческому окружению древних памятников. Как пояснил Алексей Тишкин, для археологов принципиально важно установить связь каменных изваяний с местами их первоначального расположения.

Многие памятники в Кыргызстане в разные годы были перенесены в музеи, парки, к зданиям школ и другим общественным объектам. В результате часть информации об их историческом контексте оказалась утрачена.

В рамках исследований ученые работали с коллекциями Национального исторического музея Кыргызстана и комплекса "Башня Бурана", где хранится более 70 каменных изваяний различных исторических периодов.

Среди них представлены изображения древнетюркских воинов и представителей знати. Специалисты также задокументировали семь новых изваяний, появившихся в музейном комплексе.

Отдельное направление исследований было связано с долиной реки Джууку, впадающей в Иссык-Куль. Здесь археологи обследовали памятники тюркского периода и обнаружили ранее неизвестное каменное изваяние рядом с древней оградкой.

По словам Алексея Тишкина, такая находка особенно важна, поскольку позволяет изучать памятник непосредственно в его археологическом контексте, а не как отдельный музейный экспонат.

В экспедиции участвовал заведующий кафедрой археологии, музеологии и источниковедения Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Темирлан Чаргынов.

Для документирования памятников исследователи применяли современные цифровые технологии, включая фотограмметрию. Этот метод позволяет создавать трехмерные модели объектов на основе большого количества фотографий, сделанных с разных ракурсов.

Ученые также используют специальные компьютерные программы и инструменты искусственного интеллекта для более детального изучения поверхности древних изваяний. Такие технологии помогают выявлять изображения и особенности обработки камня, которые трудно различить при обычном визуальном осмотре.

При этом, как подчеркнул Алексей Тишкин, результаты цифрового анализа требуют обязательной научной проверки.

Полученные в Кыргызстане материалы планируется опубликовать и разместить в виртуальном музее НОЦ "Большой Алтай". Это позволит исследователям из разных стран обращаться к цифровым моделям памятников и использовать их для дальнейшего изучения историко-культурного наследия тюркских народов.

Ученые отмечают, что подобные исследования помогают не только сохранять древние артефакты, но и восстанавливать представления о культурных и исторических связях народов Центральной Азии.