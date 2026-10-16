В Кыргызстане тестируют новую систему электронных счетов-фактур

В Кыргызстане с 1 сентября 2026 года проводится пилотное внедрение модуля "Электронный счет-фактура 2.0" (ЭСФ 2.0). Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Для налогоплательщиков, реализующих товары из установленного перечня, участие в проекте обязательно. Предприниматели, работающие с другими категориями товаров, могут присоединиться добровольно.

Пилотный проект рассчитан на шесть месяцев в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 16 сентября 2026 года.

Новая система проходит тестирование для проверки стабильности работы, выявления возможных проблем при оформлении операций и совершенствования функционала с учетом предложений пользователей.

В ГНС рекомендуют предпринимателям заранее освоить новый механизм. Участие в пилотном проекте позволит проверить процессы учета и движения товаров, ознакомиться с возможностями системы и подготовиться к дальнейшему переходу на ЭСФ 2.0.

Для добровольного подключения необходимо войти в личный кабинет налогоплательщика, открыть модуль "Электронный счет-фактура 2.0" и выбрать функцию "Завести виртуальный склад".

При этом действующая система электронных счетов-фактур продолжает работать в обычном режиме. Налогоплательщики могут пользоваться ею в соответствии с действующим законодательством.

Налоговая служба также призывает участников пилотного проекта направлять замечания и предложения по улучшению новой системы.