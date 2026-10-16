Милиция призвала гостей концерта Шакиры соблюдать меры безопасности

18 октября во время концерта Шакиры на национальном стадионе "Бишкек Арена" столичная милиция будет нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности зрителей на территории стадиона будут использоваться камеры видеонаблюдения. Сотрудники ситуационного центра станут отслеживать обстановку во время мероприятия.

В ГУВД призвали жителей и гостей столицы соблюдать правила безопасности, внимательно следить за личными вещами и проявлять бдительность.

При обнаружении подозрительных ситуаций или совершении противоправных действий граждан просят незамедлительно обращаться в милицию по номеру 102.