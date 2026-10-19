На пути к олимпийской медали. Кыргызстан развивает стрелковый спорт

В Бишкеке Федерация стрелкового спорта Кыргызстана провела праздничную встречу "Шерине", объединившую представителей спортивных федераций, тренеров, спортсменов, партнёров и журналистов. Гостям представили достижения отечественного стрелкового спорта, рассказали о развитии инфраструктуры и подготовке нового поколения спортсменов.

Программа мероприятия включала практическую стрельбу для приглашённых гостей, тематические викторины, показ профессиональной спортивной экипировки, награждение победителей и торжественный ужин.

С приветственным словом к участникам обратилась президент Федерации стрелкового спорта Кыргызстана Жибек Молдоева. Она поблагодарила представителей спортивного сообщества и партнёров за поддержку, подчеркнув, что развитие спорта невозможно без совместных усилий.

Особое внимание в своём выступлении Жибек Молдоева уделила оснащению стрелковой базы. По её словам, благодаря сотрудничеству с международными партнёрами удалось приобрести современное оборудование, в том числе мишенные установки для стрельбы на дистанции 10 метров.

Выступавшие на вечере представители спортивного сообщества также отметили вклад Жибек Молдоевой в развитие федерации, её инициативность и способность объединять людей вокруг общих целей.

Одной из центральных частей программы стала презентация видеоролика об истории и достижениях Федерации стрелкового спорта Кыргызстана.

Организация была основана в 1992 году. За более чем три десятилетия стрелковый спорт прошёл путь от ограниченных возможностей для тренировок до модернизации спортивных комплексов, открытия новых площадок и участия национальной сборной в крупных международных соревнованиях.

Сегодня федерация развивает три основных направления: пулевую, стендовую и практическую стрельбу. Каждая дисциплина имеет свои особенности. Пулевая стрельба требует высокой концентрации и точности, стендовая проверяет скорость реакции и координацию, а практическая сочетает динамику, скорость и меткость.

Одной из основных площадок подготовки спортсменов остаётся стрелковый комплекс "9 на 19" в Бишкеке, где проводятся тренировки и учебные стрельбы.

При этом федерация стремится расширять географию стрелкового спорта, чтобы занятия были доступны не только жителям столицы.

Так, 18 октября 2024 года в бишкекской школе №64 открылся стрелковый тир. Ещё одна площадка появилась в Нарыне, где дети и подростки от 12 до 18 лет получили возможность бесплатно заниматься пулевой стрельбой.

Как отмечалось в видеоролике, работа федерации не ограничивается строительством и оснащением спортивных объектов. Для подготовки спортсменов приобретаются винтовки, пистолеты, специальные костюмы и другое необходимое оборудование. Организуются тренировочные сборы, обеспечивается участие в международных соревнованиях, уделяется внимание физической и психологической подготовке.

Отдельное направление работы связано с поддержкой национальной сборной. По информации федерации, с 2022 года кыргызстанские стрелки демонстрируют рост результатов на международной арене, участвуют в чемпионатах Азии, мира и других крупных турнирах.

Вместе с тем организация занимается популяризацией стрелкового спорта среди населения. Проводятся детские соревнования, семейные турниры, мероприятия для журналистов и представителей дипломатических миссий. Подобные инициативы позволяют познакомить людей с особенностями спортивной стрельбы и правилами безопасного обращения с оружием.

Праздничная встреча "Шерине" также дала гостям возможность ближе познакомиться с этим видом спорта.

До начала торжественного ужина желающие смогли попробовать свои силы в стрельбе. Позже состоялось награждение победителей, показавших лучшие результаты.

Продолжением программы стали тематические викторины, посвящённые стрелковому спорту.

Особый интерес вызвал показ профессиональных стрелковых костюмов. Гостям рассказали об особенностях этой дорогостоящей экипировки, которая помогает спортсменам сохранять устойчивость и правильное положение тела во время стрельбы. Такие костюмы являются важной частью подготовки и выступлений спортсменов в отдельных дисциплинах пулевой стрельбы.

Торжественный ужин прошёл в атмосфере неформального общения. Представители различных спортивных направлений, партнёры и журналисты получили возможность обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшее сотрудничество.