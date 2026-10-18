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ФАО передала Кыргызстану 1,5 миллиона доз вакцины от чумы животных

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Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР получила 1,5 миллиона доз вакцины против чумы мелких жвачных животных (PPR) в рамках сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Партию препарата торжественно вручил представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдиев.

Вакцина произведена на заводе Hester Biosciences Africa Limited в Танзании и полностью соответствует международным требованиям Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ / WOAH) по безопасности, чистоте и эффективности.

Как уточнили в ведомстве, полученный препарат будет целенаправленно использован в ходе плановой кампании по вакцинации овец и коз на территории всей республики. Для контроля эффективности иммунизации лаборатории Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов проведут на местах активный и пассивный поствакцинальный мониторинг (ПВМ), который позволит оценить уровень формирования иммунного ответа у животных.

Справка: Чума мелких жвачных животных - высококонтагиозное вирусное заболевание, представляющее серьезную угрозу для поголовья овец и коз. Своевременная вакцинация является ключевым фактором в защите здоровья сельхозживотных и обеспечении эпизоотической стабильности в стране.


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URL: https://www.vb.kg/462376
Теги:
вакцина, чума, Кыргызстан, животные
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