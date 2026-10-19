Наука для фермеров: студенты Бишкека представили инновации для агросектора

В Кыргызском национальном аграрном университете (КНАУ) им. К. И. Скрябина прошёл AgriFood Innovation Day, приуроченный ко Всемирному дню продовольствия. На одной площадке молодые изобретатели, учёные и международные эксперты искали ответы на главные вызовы агросектора страны - от дефицита воды до переработки отходов.

От аквапоники до безотходного производства

Главным событием дня стал конкурс студенческих стартапов. В финал вышли пять команд с разработками, готовыми к применению на реальных фермах:

1-е место - AquaStaffKG. Студенты разработали замкнутую систему аквапоники, где рыба и растения растут в едином экоцикле без почвы. Это позволяет получать урожай и рыбу одновременно, расходуя минимум воды и удобрений.

2-е место - "Технолог". Команда придумала, как превратить остатки мёда и медовые отходы в освежающий квас. Проект доказывает: то, что раньше выбрасывалось, может приносить фермерам дополнительный доход.

3-е место - Phyto Green KG. Авторы создали усовершенствованную технологию глубокой переработки местных лекарственных трав.

Помимо стартап-батла, на площадке работала выставка научных достижений и прошла открытая дискуссия о том, какие технологии сегодня действительно нужны фермеру Кыргызстана.

Зачем сельскому хозяйству инновации?

Молодёжные разработки появляются не в вакууме - они отвечают на суровые реалии региона. Изменение климата, стремительное таяние ледников, деградация почв и нехватка поливной воды ставят под угрозу продовольственную безопасность страны.

Чтобы сберечь пастбища и реки, агросектору нужны свежие и одновременно доступные решения. И именно студенческие лаборатории способны стать мостом между фундаментальной наукой и делом.

Однако путь от лабораторного образца до массового применения требует совместных усилий. Самые жизнеспособные инновации рождаются там, где современные цифровые технологии соединяются с вековым опытом самих фермеров. А чтобы эти разработки не пылились на полках, государству, бизнесу и инвесторам предстоит решить главную задачу - обеспечить молодым предпринимателям доступ к финансированию и инфраструктуре.