Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 97.70 - 98.70

Наука для фермеров: студенты Бишкека представили инновации для агросектора

186  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском национальном аграрном университете (КНАУ) им. К. И. Скрябина прошёл AgriFood Innovation Day, приуроченный ко Всемирному дню продовольствия. На одной площадке молодые изобретатели, учёные и международные эксперты искали ответы на главные вызовы агросектора страны - от дефицита воды до переработки отходов.

От аквапоники до безотходного производства

Главным событием дня стал конкурс студенческих стартапов. В финал вышли пять команд с разработками, готовыми к применению на реальных фермах:

1-е место - AquaStaffKG. Студенты разработали замкнутую систему аквапоники, где рыба и растения растут в едином экоцикле без почвы. Это позволяет получать урожай и рыбу одновременно, расходуя минимум воды и удобрений.

2-е место - "Технолог". Команда придумала, как превратить остатки мёда и медовые отходы в освежающий квас. Проект доказывает: то, что раньше выбрасывалось, может приносить фермерам дополнительный доход.

3-е место - Phyto Green KG. Авторы создали усовершенствованную технологию глубокой переработки местных лекарственных трав.

Помимо стартап-батла, на площадке работала выставка научных достижений и прошла открытая дискуссия о том, какие технологии сегодня действительно нужны фермеру Кыргызстана.

Зачем сельскому хозяйству инновации?

Молодёжные разработки появляются не в вакууме - они отвечают на суровые реалии региона. Изменение климата, стремительное таяние ледников, деградация почв и нехватка поливной воды ставят под угрозу продовольственную безопасность страны.

Чтобы сберечь пастбища и реки, агросектору нужны свежие и одновременно доступные решения. И именно студенческие лаборатории способны стать мостом между фундаментальной наукой и делом.

Однако путь от лабораторного образца до массового применения требует совместных усилий. Самые жизнеспособные инновации рождаются там, где современные цифровые технологии соединяются с вековым опытом самих фермеров. А чтобы эти разработки не пылились на полках, государству, бизнесу и инвесторам предстоит решить главную задачу - обеспечить молодым предпринимателям доступ к финансированию и инфраструктуре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462379
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, студенты, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  