Агроном из Кыргызстана вошла в число 100 лучших женщин-фермеров мира

Раиса Тологонова из Иссык-Кульской области вошла в число 100 женщин мира, отмеченных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) за выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства. Кыргызстанка стала лауреатом глобальной инициативы "100 героинь ФАО", приуроченной к Международному году женщин-фермеров – 2026.

Её кандидатуру выбрали более чем из 600 заявок из 131 страны. В октябре Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй лично пригласил Раису Тологонову на церемонию награждения в Рим, проходившую в рамках Всемирного продовольственного форума.

Фундамент успеха: более 20 лет агрономического опыта

Высокое международное признание стало результатом многолетнего труда. Раиса родилась в 1955 году в селе Саруу. Получив профильное образование в сельхозтехникуме и аграрном университете, она более 20 лет проработала агрономом в плодопитомническом хозяйстве. Именно там она досконально изучила методы создания интенсивных садов, а также технологии выращивания саженцев, плодовых и ягодных культур.

Накопленный багаж знаний и профессиональный азарт побудили её создать собственное дело. Вместе с супругом и сыном Раиса основала фермерское хозяйство в Жети-Огузском районе.

"Работа с землёй требует терпения, знаний и постоянного поиска новых решений, - делится Раиса Тологонова. - Мы начинали с небольшого участка и все заработанные средства вкладывали в расширение хозяйства. Мне хотелось не только выращивать продукцию, но и внедрять новые сорта, показывая, каких результатов можно добиться в наших природно-климатических условиях".

25 гектаров смородины и авторская яблоня "Гульдана"

Сегодня основанное семейное хозяйство - это успешное и технологичное производство. Его главным направлением стало выращивание чёрной смородины, для которой микроклимат Иссык-Кульской области подходит идеально. На площади около 25 гектаров благодаря современным агротехнологиям урожайность достигает 100 центнеров с гектара. Ягоды поставляются на рынок в свежем виде и отправляются на переработку, а в ближайших планах хозяйства - переход на механизированную уборку.

Помимо ягод, в хозяйстве выращивают абрикосы, черешню и малину. Однако особой гордостью Раисы является авторский сорт осенней яблони "Гульдана", выведенный ею лично и названный в честь внучки. Работа над сортом заняла несколько лет: эти яблоки отличаются высокой урожайностью, яркой окраской, отличным вкусом и уже пользуются высоким спросом у покупателей.

Пример для будущих поколений

Инновационный подход, предпринимательская инициатива и глубинное понимание местной природы - именно то, за что работу Раисы Тологоновой оценили на мировом уровне. В официальном письме Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул:

"Ваша деятельность - наглядный пример того, как женщины преобразуют агропродовольственные системы, укрепляют источники средств к существованию жителей сельских районов, сохраняют природные ресурсы и открывают новые перспективы для будущих поколений".