Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 97.70 - 98.70

Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли и защитил титул WBO

297  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британский боксёр Даниэль Дюбуа успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе, одержав убедительную досрочную победу над соотечественником Фабио Уордли. Реванш прошёл на арене O2 в Лондоне и завершился уже во втором раунде.

Дюбуа захватил инициативу с первых секунд боя и сразу обрушил на соперника мощный прессинг. Уже в стартовом отрезке чемпион отправил Уордли в нокдаун, однако претендент сумел подняться и продолжить поединок. Во втором раунде Дюбуа усилил нажим, и ближе к развязке угол Уордли выбросил полотенце, сигнализируя о сдаче.

"Фабио - настоящий воин, но сейчас моё время, моя эра", - заявил Дюбуа после победы в эфире DAZN. Уордли, в свою очередь, признал превосходство соперника и пообещал вернуться на ринг сильнее.

Эта встреча стала повторением их майского противостояния, в котором Дюбуа также победил досрочно, несмотря на два нокдауна по ходу боя. Сразу после финала на ринг поднялся обладатель пояса IBF Филип Хргович, загнав интригу на максимум: хорват заявил о готовности провести с Дюбуа объединительный реванш уже в марте следующего года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462381
Теги:
бокс, Великобритания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  