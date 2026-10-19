Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли и защитил титул WBO

Британский боксёр Даниэль Дюбуа успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе, одержав убедительную досрочную победу над соотечественником Фабио Уордли. Реванш прошёл на арене O2 в Лондоне и завершился уже во втором раунде.

Дюбуа захватил инициативу с первых секунд боя и сразу обрушил на соперника мощный прессинг. Уже в стартовом отрезке чемпион отправил Уордли в нокдаун, однако претендент сумел подняться и продолжить поединок. Во втором раунде Дюбуа усилил нажим, и ближе к развязке угол Уордли выбросил полотенце, сигнализируя о сдаче.

"Фабио - настоящий воин, но сейчас моё время, моя эра", - заявил Дюбуа после победы в эфире DAZN. Уордли, в свою очередь, признал превосходство соперника и пообещал вернуться на ринг сильнее.

Эта встреча стала повторением их майского противостояния, в котором Дюбуа также победил досрочно, несмотря на два нокдауна по ходу боя. Сразу после финала на ринг поднялся обладатель пояса IBF Филип Хргович, загнав интригу на максимум: хорват заявил о готовности провести с Дюбуа объединительный реванш уже в марте следующего года.