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Сонай Картал сенсационно вышла в финал турнира WTA 1000 в Ухане

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- Самуэль Деди Ирие
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170-я ракетка мира, британка Сонай Картал, совершила главную сенсацию турнира WTA 1000 в китайском Ухане, впервые в карьере пробившись в финал соревнований столь высокого уровня. Она стала самой низкорейтинговой финалисткой в истории этого турнира.

В полуфинальном матче Картал переиграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Оба сета завершились на тай-брейках в пользу британки. По ходу встречи Сонай проявила феноменальную стойкость: в обеих партиях она уступала со счётом 1:4, а также отыграла шесть сетболов, сумев переломить ход противостояния.

Благодаря прорыву в Ухане британка совершит рекордный рывок в мировом рейтинге - поднимется сразу на 120 строчек, войдёт в топ-50 и станет первой ракеткой Великобритании.

В решающем матче за главный трофей Картал встретится с полькой Майей Хвалиньской, которая в своём полуфинале обыграла Игу Швёнтек. Этот финал станет самым значимым событием в карьере британской теннисистки и может принести ей первый титул категории WTA 1000.


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URL: https://www.vb.kg/462382
Теги:
Великобритания, теннис
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