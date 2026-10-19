Юхан Догдурбек уулу завоевал "серебро" чемпионата мира по вольной борьбе

Кыргызстанский борец вольного стиля Юхан Догдурбек уулу стал вице-чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет на турнире, прошедшем в американском Лас-Вегасе.

Выступая в весовой категории до 61 кг, кыргызстанец пробился в финал благодаря двум волевым победам. В четвертьфинале он в упорной борьбе одолел представителя Китая Бая Жилианга со счётом 5:4, а в полуфинале вырвал победу у армянского спортсмена Саркиса Бегояна - 10:8.

В решающем поединке за "золото" Догдурбек уулу встретился с американцем Бенджамином Адамом Давино. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяина ковра.

Завоёванная серебряная медаль стала одним из главных достижений в карьере молодого борца и очередным успехом кыргызстанской школы вольной борьбы на мировой арене.