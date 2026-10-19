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Юхан Догдурбек уулу завоевал "серебро" чемпионата мира по вольной борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец вольного стиля Юхан Догдурбек уулу стал вице-чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет на турнире, прошедшем в американском Лас-Вегасе.

Выступая в весовой категории до 61 кг, кыргызстанец пробился в финал благодаря двум волевым победам. В четвертьфинале он в упорной борьбе одолел представителя Китая Бая Жилианга со счётом 5:4, а в полуфинале вырвал победу у армянского спортсмена Саркиса Бегояна - 10:8.

В решающем поединке за "золото" Догдурбек уулу встретился с американцем Бенджамином Адамом Давино. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяина ковра.

Завоёванная серебряная медаль стала одним из главных достижений в карьере молодого борца и очередным успехом кыргызстанской школы вольной борьбы на мировой арене.


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URL: https://www.vb.kg/462384
Теги:
вольная борьба, чемпионат мира, Кыргызстан
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