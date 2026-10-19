"Барс" лидирует в чемпионате Кыргызстана после 26-го тура

В чемпионате Кыргызстана по футболу завершился 26-й тур Высшей лиги. По итогам сыгранных матчей борьба за чемпионский титул остаётся напряжённой, а команды продолжают соперничество за лидирующие позиции в турнирной таблице.

Одним из главных событий тура стала победа каракольского "Барса" над бишкекским "Дордоем" со счётом 2:1. Решающий мяч хозяева забили в добавленное время, благодаря чему набрали 58 очков и сохранили лидерство в чемпионате.

Успешно провели свои встречи и другие претенденты на высокие места. Столичная "Алга" разгромила "Илбирс" - 6:0, "Азия" обыграла ошский "Алай" - 2:1, а "Мурас Юнайтед" одержал победу над "Талантом" с аналогичным счётом.

В остальных матчах "Бишкек Сити" победил ОшМУ - 3:0, "Токтогул" оказался сильнее "Абдыш-Аты" - 2:0, "Нефтчи" обыграл "Кыргызалтын" - 2:0, а "Узген" одолел "Азиягол" - 3:2.

По итогам тура "Барс" продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако конкуренция за чемпионство сохраняется. "Алга", "Азия", "Мурас Юнайтед" и другие клубы намерены улучшить свои позиции в оставшихся матчах сезона.

Впереди команды ожидают очередные важные противостояния, результаты которых могут существенно повлиять на распределение мест и исход чемпионской гонки.