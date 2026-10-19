В Бишкеке пьяный мужчина устроил скандал и не подчинился милиции

В Бишкеке мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения отказался выполнять законные требования сотрудников милиции и выражался нецензурной бранью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Инцидент произошел 19 октября примерно в 02:11 в одной из квартир на улице Джаманбаева. В службу "102" поступило сообщение от жильца, который пожаловался на шум и крики соседей.

Прибывшие на место сотрудники милиции столкнулись с агрессивным поведением гражданина С. Ж., 1977 года рождения. Мужчина не подчинился их требованиям, после чего его доставили в городской отдел милиции № 5 УВД Первомайского района.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Первомайского района. Начата доследственная проверка.

В настоящее время проводится разбирательство.