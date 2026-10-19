РФ и КР запускает совместные онлайн-приемы по защите прав граждан

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудила план практической работы по созданию будущего Российско-кыргызского центра правовой помощи с омбудсменом Кыргызской Республики Джамилёй Джаманбаевой на встрече в Москве.

Параллельно с подготовкой к открытию центра предлагается организовать дистанционные приёмы. Это позволит начать практическое взаимодействие в новом формате ещё до завершения организационной работы.

Инициатива стала продолжением договорённостей, достигнутых в ходе недавних встреч Яны Лантратовой с руководством Кыргызстана. 30 сентября в Бишкеке она обсудила создание двустороннего центра защиты прав и правового сопровождения с председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым. 4 октября инициативу поддержал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Уже идёт работа над формированием совместной рабочей группы.

На встрече в Москве обсудили также развитие сотрудничества молодёжных и общественных советов правозащитных институтов двух стран. Яна Лантратова пригласила молодых правозащитников Кыргызстана на XI заседание Евразийского Альянса Омбудсменов, запланированное на 18 ноября.