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Кыргызстан и Грузия обсудили развитие сотрудничества и взаимные визиты

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили обсудили развитие двустороннего сотрудничества, реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию взаимных визитов на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась 22 октября в грузинском городе Батуми. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. Отдельное внимание уделили туризму, культурно-гуманитарным и межрегиональным связям.

Министры также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, и итоги второго заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе переговоров отмечено значение первого официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан, состоявшегося в июне 2026 года.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий официальный визит председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Кыргызстан и перспективы развития межпарламентского взаимодействия.

По итогам встречи Жээнбек Кулубаев пригласил Маку Бочоришвили посетить Кыргызстан с официальным визитом в 2027 году.


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URL: https://www.vb.kg/462535
Теги:
визит, Грузия, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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