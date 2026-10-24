Хэмилтон намерен продлить карьеру ради гонки в Африке

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заявил о готовности продлить профессиональную карьеру, чтобы принять участие в первом за несколько десятилетий Гран-при на африканском континенте.

Как сообщает Daily Express, 41-летний пилот Ferrari признался, что выступление в Африке остаётся одной из его главных спортивных целей.

Ранее стало известно о планах проведения Гран-при Руанды в начале 2030-х годов. Предполагается, что гонка станет первой на африканском континенте с 1993 года, когда последний раз состоялся Гран-при ЮАР на трассе "Кьялами".

Хэмилтон отметил, что ради осуществления мечты готов продолжать выступления даже после 45 лет.

"Теперь мне придётся оставаться в спорте намного дольше, потому что у нас будет гонка в Африке. Я всегда мечтал выступить там", - сказал британский гонщик перед Гран-при США.

По словам Хэмилтона, на протяжении многих лет он активно поддерживал идею возвращения "Формулы-1" в Африку, проводя переговоры с руководством чемпионата и представителями африканских государств.

Британец подчеркнул, что проведение Гран-при станет важным событием не только для автоспорта, но и для всего континента, позволив продемонстрировать его культуру и привлечь внимание мировой аудитории.

При этом Хэмилтон отметил, что спортивное событие не должно отвлекать внимание от существующих гуманитарных и политических проблем региона.

Несмотря на возраст, гонщик намерен продолжать выступления, пока позволяет физическая форма и сохраняется возможность бороться за высокие результаты.