Какие трудности возникают при экспорте кыргызстанских франшиз

Кыргызстанская сеть кофеен самообслуживания Banda Panda насчитывает более 300 точек и представлена на рынках Узбекистана и Таджикистана. Для развития бизнеса компания использует франчайзинговую модель, однако выход за рубеж требует не только продажи франшизы, но и создания инфраструктуры для работы партнёров. Об инвестициях, сроках окупаемости и сложностях международного расширения "Вечернему Бишкеку" рассказал основатель и генеральный директор компании Давран Садыкахунов.

- Давран Адылович, с чего началась история Banda Panda и почему вы выбрали именно формат кофеен самообслуживания?

- Идея появилась ещё в 2021 году. Тогда кофейный рынок Кыргызстана был не настолько развит, как сегодня. Обычные кофейни уже работали, а формат кофеен самообслуживания практически не был представлен.

Мы решили создать продукт, который был бы доступен большей части населения по цене, сохраняя при этом качество.

Первую чашку кофе мы продали 5 июня 2023 года. Именно эту дату считаем днём рождения бренда.

- Сколько средств потребовалось для запуска бизнеса и за какое время удалось вернуть инвестиции?

-На начальном этапе мы вложили более миллиона долларов. Инвестиции окупились примерно за полтора года.

- Почему для расширения сети вы выбрали франчайзинг?

-Мы рассматриваем франчайзинг как способ развития сети и масштабирования бизнеса. Эта модель позволяет открывать новые точки с участием партнёров.

- Сколько точек работает сегодня и в каких странах представлена компания?

- На сегодняшний день у нас более 300 точек. Помимо Кыргызстана, мы присутствуем в Узбекистане и Таджикистане.

- Сколько стоит открыть точку по вашей франшизе и каков предполагаемый срок окупаемости?

- Сейчас у нас два франчайзинговых пакета стоимостью от 450 до 530 тысяч сомов. Это стоимость готового решения под ключ.

Средний срок окупаемости, на который мы ориентируемся, составляет от шести до двенадцати месяцев.

- Франчайзинг предполагает передачу партнёрам готовой бизнес-модели. Что входит в вашу систему помимо права использовать бренд?

- Мы не просто продаём название компании. Наша модель включает оборудование, снабжение и организацию работы точек.

Мы являемся официальными дистрибьюторами оборудования, имеем собственное производство мебели и торговый дом. Поэтому можем обеспечивать партнёров необходимыми ресурсами для запуска бизнеса.

- Насколько актуальна для вас проблема копирования бизнес-идеи и защиты интеллектуальной собственности?

- Наш товарный знак официально зарегистрирован.

С копированием мы сталкиваемся, как и многие другие компании. На рынке появляются похожие проекты.

Но сама по себе идея ещё не означает, что бизнес будет успешно работать. Многое зависит от организации процессов, поставок, оборудования и управления.

Некоторые подобные проекты открываются, а затем прекращают работу.

- Какие трудности возникают при выходе кыргызстанской франшизы на международный рынок?

- Главная сложность связана с необходимостью присутствовать на рынке другой страны.

В нашем случае недостаточно просто продать франшизу и предоставить партнёру право пользоваться брендом.

Мы передаём бизнес-систему, которая включает оборудование, снабжение и другие процессы. Для её полноценной работы за рубежом необходимо фактически создавать такую же управляющую компанию, как в Кыргызстане.

Поэтому международное расширение для нас означает не только поиск партнёров, но и организацию всей системы работы на новом рынке.