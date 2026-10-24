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В Турции 44 клуба поборются за Кубок мира по пляжному футболу

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В турецкой Аланье состоится международный турнир по пляжному футболу World Winners Cup 2026, в котором примут участие 44 клуба с пяти континентов. Мужские и женские команды будут бороться за чемпионские титулы в течение одной недели.

Соревнования пройдут в Международном центре пляжных видов спорта Аланьи. Спортивный комплекс располагает трибуной на 3 300 зрительских мест и четырьмя основными игровыми площадками. Система освещения позволяет проводить матчи в вечернее время.

Ежегодно турнир собирает около 800 участников, включая спортсменов, представителей команд и журналистов. Все матчи транслируются в прямом эфире в 100 странах.

В этом году проведение World Winners Cup совпадёт с празднованием Дня Республики Турция, который отмечается 29 октября. В связи с национальным праздником в городе также запланированы праздничные мероприятия.

Аланья расположена в провинции Анталья на побережье Средиземного моря. Город регулярно принимает международные спортивные соревнования, включая триатлоны и велогонки.

В 2026 году в спортивном календаре Аланьи запланированы 24 международных мероприятия. Одной из основных площадок для их проведения является Международный центр пляжных видов спорта.


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URL: https://www.vb.kg/462552
Теги:
спорт, Турция
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