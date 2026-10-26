Брайан Кейбл: Кыргызстан может экспортировать собственные бизнес-модели

Франчайзинг позволяет предпринимателям использовать проверенные бизнес-модели, создавать рабочие места и выходить на международные рынки. Об этом заявил советник по экономическим вопросам посольства США в Кыргызстане Брайан Кейбл на мероприятии, посвящённом развитию франчайзинга.

Выступая перед участниками встречи, он рассказал о собственном опыте знакомства с франчайзингом и объяснил, какую роль в развитии этого направления играют государственное регулирование и защита интеллектуальной собственности.

"Для меня эта тема не просто теоретическая, она имеет глубоко личное значение. Когда в 2020 году я завершил военную службу, то не планировал сразу переходить на дипломатическую работу. Моей целью было создать собственный бизнес", - рассказал Кейбл.

По его словам, для подготовки к предпринимательской деятельности он прошёл программу Boots to Business, финансируемую Управлением по делам малого бизнеса США.

"Во время обучения я быстро осознал особые преимущества франчайзинга. Несколько месяцев я изучал различные бизнес-концепции, анализировал финансовую отчётность и общался с владельцами брендов. Я уже находился на завершающем этапе выбора франчайзера, когда мне позвонили из Государственного департамента. Поэтому вместо управления собственной франшизой сегодня я имею возможность содействовать развитию предпринимательства через коммерческую дипломатию", - отметил он.

Советник обратил внимание на риски, связанные с открытием самостоятельного бизнеса.

"По данным Бюро статистики труда США, около 50% новых независимых предприятий прекращают деятельность в течение первых пяти лет. Разработка бизнес-концепции, завоевание доверия потребителей и создание эффективной операционной системы требуют значительных затрат, времени и усилий", - сказал Кейбл.

При этом он подчеркнул преимущества франчайзинговой модели.

"Франчайзинг меняет эту ситуацию. Исследования регулярно показывают, что уровень выживаемости франчайзинговых предприятий превышает 80%. Это объясняется тем, что местный предприниматель получает возможность сразу работать в рамках проверенной бизнес-системы, пользоваться доверием потребителей к бренду и получать непосредственную поддержку франчайзера", - заявил дипломат.

Отдельно Кейбл остановился на подходах США к регулированию предпринимательской деятельности.

"В Соединённых Штатах государство не управляет бизнесом и не выбирает победителей. Вместо этого государственные институты сосредоточены на создании понятных и предсказуемых правил, которые защищают инвесторов и обеспечивают предпринимателям доступ к капиталу", - пояснил он.

По его словам, важным элементом американской системы является обязательное раскрытие информации о франшизе.

"Прежде чем франчайзер сможет продать лицензию или заключить соглашение с потенциальным франчайзи, он обязан предоставить документ, содержащий сведения о финансовой отчётности, операционных платежах и истории судебных разбирательств", - рассказал советник.

Особое внимание в выступлении было уделено защите интеллектуальной собственности и её значению для кыргызстанских предпринимателей.

"По своей сути франшиза представляет собой договор, предусматривающий предоставление права на использование товарного знака и передачу специальных знаний и технологий ведения бизнеса. Надёжная защита интеллектуальной собственности необходима не только для американских брендов, выходящих на рынок Кыргызстана. Она также обеспечивает кыргызстанским предпринимателям правовую защищённость, необходимую для оформления собственных бизнес-концепций во франшизы и их продвижения в другие страны региона", - подчеркнул Кейбл.

Говоря о международном сотрудничестве, он отметил роль деловых объединений.

"Предпринимателям необязательно самостоятельно искать пути выхода на международные рынки. Такие организации, как Американская торговая палата в Кыргызстане и Кыргызская ассоциация франчайзинга, объединяют предпринимателей, предоставляют экспертную поддержку и открывают возможности для установления международных деловых контактов", - сказал он.

Кейбл также рассказал о работе посольства США по развитию коммерческих связей.

"Наш экономический отдел тесно взаимодействует с подразделением американской Коммерческой службы в Алматы, а также с новым представительством, которое сейчас создаётся в Ташкенте. Мы готовы выступать связующим звеном между предпринимателями, содействовать установлению проверенных деловых контактов и поддерживать развитие коммерческого сотрудничества", - сообщил дипломат.

В завершение выступления он отметил кыргызстанские бренды, развивающие собственные бизнес-модели.

"Здесь, в этом зале, представлены такие инновационные проекты, как "Академия Роста" и Banda Panda. Наряду с такими региональными лидерами, как "Куликовский", они уже демонстрируют, что франшизы, созданные в Кыргызстане, способны конкурировать и расширять своё присутствие за пределами страны. Я с большим интересом ожидаю дальнейшего развития кыргызстанских брендов и надеюсь увидеть ещё больше компаний из Кыргызстана на рынках Центральной Азии и за её пределами", - заключил Брайан Кейбл.