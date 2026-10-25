В Китае отмечают 90-ю годовщину победоносного завершения Великого похода

90-я годовщина победоносного завершения Великого похода, которую отмечают в этом году в Китае, стала для многих людей поводом еще раз посетить горный уезд Юйду в провинции Цзянси, чтобы увидеть то место, где все началось, сообщает Синьхуа.

…На берегу реки Юйду на востоке Китая хор исполняет песни о солдатах Красной армии Китая, покинувших свои дома более девяноста лет назад. В глаза бросаются восемь крупных красных китайских иероглифов, которые гласят: "Пусть великий дух Великого похода сияет вечно".

В октябре 1934 года порядка 86 тысяч солдат Красной армии Китая переправились через эту реку, не подозревая, что они отправляются в изнурительный путь протяженностью 12 500 км, который американский журналист Эдгар Сноу впоследствии назовет "беспрецедентным походом в современной истории". В октябре 1936 года три главные силы Красной армии соединились на северо-западе Китая, что ознаменовало победоносное завершение этого Великого похода.

Уезд Юйду ежегодно принимает миллионы посетителей. Председатель КНР Си Цзиньпин также совершил инспекционную поездку в этот уезд. Во время инспекционной поездки в провинцию Цзянси в мае 2019 года Си Цзиньпин возложил корзину с цветами к памятнику, посвященному началу Великого похода, осмотрел переправу, через которую в те времена переправлялись солдаты Красной армии Китая, и встретился с их потомками.

"Я здесь, чтобы люди по всей стране знали, что партия не забыла свою первоначальную цель, - заявил Си Цзиньпин. - Мы должны продолжать традиции и открывать пути к будущему, собраться и снова отправиться в поход", - сказал он.

Отважно двигаться вперед

Великий поход являлся стратегическим перебазированием. В 1934 году молодая КПК была вынуждена покинуть свои опорные базы в провинциях Цзянси и Фуцзянь после того, как не смогла отразить пятый "карательный поход" Гоминьдана. В ходе Великого похода солдаты и офицеры Красной армии преодолели почти 100 рек, перешли через более 40 горных вершин, прошли через бескрайние степи, прозванные "смертельной ловушкой", и вступили в более чем 600 сражений. Многие солдаты и офицеры отдали свои жизни.

В отдаленном северо-западном регионе отец Си Цзиньпина, Си Чжунсюнь, вместе с такими революционерами старшего поколения, как Лю Чжидань и Се Цзычан, создал Шэньси-Ганьсускую революционную опорную базу. Существование этой базы стало важным фактором, позволившим Мао Цзэдуну определить конечную точку маршрута Великого похода.

После завершения Великого похода партия прочно обосновалась в северной части провинции Шэньси, где штаб-квартирой на протяжении более десяти лет был Яньань. Партия непрерывно развивалась и укреплялась, возглавила народ в борьбе против японских захватчиков и в конечном итоге свергла реакционный режим Гоминьдана.

Выросший в такой революционной семье Си Цзиньпин испытывает глубокие чувства к Великому походу и земле в северной части провинции Шэньси. Когда ему не было еще и 16 лет, он покинул Пекин и приехал в одну из деревень Яньаня, где провел семь лет, живя и работая вместе с местными сельчанами. Там он вступил в Коммунистическую партию Китая, стал секретарем партийной ячейки деревни, установил глубокую дружбу с местными жителями и решил служить народу на государственной службе.

Яньань, являвшийся местом опоры Красной армии после победы в Великом походе, а также местом отправления на пути китайской революции к победе по всей стране, стал, таким образом, отправной точкой политической карьеры Си Цзиньпина. "В те годы каждый раз, когда я приезжал в Яньань, меня наполняло чувство глубокого уважения и волнения", - вспоминал Си Цзиньпин.

В молодости Си Цзиньпин с глубоким уважением относился к истории Великого похода. В 1980-х годах он был знаком с писателем Ван Юаньцзянем, который поставил себе цель запечатлеть героические подвиги Красной армии Китая. Ван Юаньцзянь взял интервью у многих ветеранов-красноармейцев, участвовавших в Великом походе. Его супруга в одной из своих статей вспоминала, что всякий раз, когда Ван Юаньцзянь рассказывал эти истории, Си Цзиньпин доставал из кармана блокнот и внимательно делал пометки.

В 1996 году Си Цзиньпин, занимавший в то время должность заместителя секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь, принял участие в факельной эстафете, в которой участвовало 1000 человек, в ознаменование 60-летия победы в Великом походе Красной армии Китая. Он стартовал бок о бок с 82-летним ветераном китайской Красной армии.

В 2006 году Си Цзиньпин, занимавший в то время должность секретаря комитета КПК провинции Чжэцзян, посетил фотовыставку, посвященную 70-летию победы в Великом походе Красной армии Китая. Он назвал Великий поход необычайным испытанием силы духа и воли человечества, а также великим путем к возрождению китайской нации.

С момента проведения 18-го съезда КПК генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин неоднократно следовал по маршрутам Великого похода Красной армии Китая во время инспекционных поездок по всей стране: от уезда Юйду, где собралась и выступила Красная армия Центрального района, до города Цюаньчжоу, где солдаты участвовали в кровопролитной битве на реке Сянцзян, а также от города Цзуньи, где произошел решающий поворотный момент, до Цзянтайбу - одного из мест победного слияния войск Красной армии Китая в конце Великого похода.

В мемориальных комплексах и музеях Си Цзиньпин изучал революционные культурные реликвии и подробно расспрашивал о них. У памятников он почтил память павших героев революции, возложив корзины с цветами и поклонившись в знак уважения. Он также поручил местным органам власти надлежащим образом организовать работу по подготовке к погребению, захоронить останки павших героев и построить мемориальные сооружения.

Во время одного из посещений он остановился перед картиной "Чэнь Шусян", изображающей смерть офицера Красной армии на поле боя. Чэнь Шусян возглавил свою арьергардную дивизию, сражавшуюся против гоминьдановской армии. Он получил тяжелые ранения во время ожесточенного столкновения и был захвачен врагом. Не желая сдаваться в плен, он покончил с собой и погиб героической смертью. Си Цзиньпин спросил, как бойцам Красной армии Китая удалось прорваться сквозь линию окружения противника и не потерпеть разгрома, несмотря на огромные потери. Он затем дал на него свой ответ: сила идеалов и убеждений.

Для ряда поколений руководителей страны Великий поход - это не просто военная кампания, а духовный символ, служащий ориентиром для дела строительства государства. В 1949 году, спустя более десяти лет после завершения Великого похода, была провозглашена Китайская Народная Республика. Ранее в том же году, когда победа была уже близка, Мао Цзэдун сказал, что победа в революции "будет только первым шагом в Великом походе". Путь построения нового Китая только начинался.

С началом проведения реформ и открытости в 1978 году темпы модернизации Китая ускорились. Дэн Сяопин, ветеран Великого похода, предложил "трехшаговый" стратегический план модернизации, который позже был сформулирован следующим образом: решить проблему обеспечения населения питанием и одеждой к 1990 году, поднять жизнь народа до уровня среднего достатка к концу 20-го века и в основном осуществить модернизацию к середине 21-го века. Это дело модернизации получило название нового Великого похода.

"Великий поход нашего поколения состоит в том, чтобы реализовать цели борьбы, намеченные к "двум столетним юбилеям", и осуществить китайскую мечту о великом возрождении китайской нации", - сказал Си Цзиньпин.

Эти две цели касаются полного построения среднезажиточного общества к столетнему юбилею КПК в 2021 году и полного построения модернизированной социалистической державы к столетию со дня основания КНР примерно к середине нынешнего века.

В 2017 году Си Цзиньпин ускорил реализацию графика, предусматривающего достижение в основном модернизации в рамках выдвинутой Дэн Сяопином трехшаговой стратегии развития, на 15 лет - до 2035 года. "Каждое поколение должно выступить в свой собственный Великий поход", - заявил Си Цзиньпин.

Смелость перед лицом всех трудностей

Когда начался Великий поход, Красная армия столкнулась с войсками Гоминьдана, которые имели явное преимущество как по численности личного состава, так и по вооружению. Вражеские войска постепенно сжимали кольцо с тыла и укрепляли оборону на фронте, пытаясь окружить и уничтожить Красную армию. Каждый прорыв - это вопрос жизни и смерти.

Зимой 1934 года сражение на реке Сянцзян стало решающей битвой во время Великого похода. Перед лицом яростного наступления вражеских войск солдаты и офицеры Красной армии отважно форсировали реку. Когда Красная армия Центрального района наконец прорвала блокаду, численность ее личного состава сократилась с более чем 86 тыс. человек, которые выступили в Великий поход, до чуть более 30 тыс.

Новый Великий поход, возглавляемый Си Цзиньпином, станет испытанием для решимости Компартии Китая справиться с новыми вызовами. Когда в 2012 году Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК, Китай после более чем 30 лет быстрого развития стал второй по величине экономикой мира и крупнейшей страной-производителем в мире.

Эта трансформация также повлекла за собой новые вызовы. Китаю необходимо было поддерживать устойчивое и здоровое развитие экономики, одновременно сокращая региональные различия, борясь с коррупцией, искореняя абсолютную бедность и смягчая растущую нагрузку на окружающую среду. В то же время ожидания международного сообщества в отношении Китая росли.

Говоря о "сегодняшнем Великом походе", Си Цзиньпин отметил, что, хотя условия и задачи значительно изменились, он по-прежнему является "новаторским, трудным и сложным делом".

Продвижение китайской модернизации под руководством Си Цзиньпина - великое дело, не имеющее прецедентов в истории человечества. Население, превышающее 1,4 млрд человек, вступает как единое целое в модернизированное общество, масштаб которого превышает общую численность населения всех нынешних развитых стран. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. Китай также стремится к возрождению посредством мирного развития.

Ни одна из этих целей не может быть достигнута легко

Си Цзиньпин убежден, что для преодоления разных рисков и вызовов в новом походе требуется такая же революционная воля, закаленная во время Великого похода. "Какими бы большими ни были трудности, вспомните Великий поход Красной армии, вспомните кровопролитную битву на реке Сянцзян", - сказал он.

Он предложил ряд дальновидных стратегий, призванных обеспечить продвижение нового похода в правильном направлении. Они включают в себя обширный пакет реформ - самый всеобъемлющий в истории, - который отводит рынку "решающую" роль в распределении ресурсов, обеспечивая при этом более эффективное выполнение правительством своей роли. Предусматривается также расширение доступа на китайский рынок для иностранных инвесторов. С 2013 года количество пилотных зон свободной торговли в Китае увеличилось с одной до нынешних 23.

Он выдвинул новую концепцию развития, предполагающую инновационное, согласованное, зеленое, открытое и общедоступное развитие. Все это перекликается с важным опытом, полученным в ходе Великого похода - неизменно сохранять независимость и самостоятельность, придерживаться реалистического подхода к делу и во всем исходить из реального положения дел.

Совсем недавно Си Цзиньпин выступил с инициативой развития производительных сил нового качества - под этим термином подразумевается экономический рост, движимый технологическим прогрессом и модернизацией производств. Подобно своим предшественникам в период Великого похода, Си Цзиньпин руководит на передовой, демонстрируя стратегическое видение и решительность.

Несколько лет назад во время посещения автомобильного завода он призвал к переходу от традиционных транспортных средств, работающих на топливе, к автомобилям на новых источниках энергии, назвав этот переход будущим автомобильной промышленности Китая. Еще более десяти лет назад Си Цзиньпин напомнил китайским научно-техническим кругам обратить внимание на "революцию роботов", которая способна изменить глобальную архитектонику обрабатывающей промышленности, подчеркнув необходимость укрепления потенциала Китая в области робототехники, чтобы занять значительную долю рынка.

Во время Великого похода Красная армия сражалась с врагом, располагая лишь устаревшим оружием. Сегодня вызов, с которым сталкивается Китай, совершенно иной: идти в ногу с научно-технической революцией и всплеском технологических инноваций. В условиях внешних технологических ограничений и нарастающего давления торговых барьеров Си Цзиньпин дал конкретные установки по наращиванию самостоятельных инноваций, повышению устойчивости производственных цепочек и цепочек поставок, а также координации работы в сфере развития и безопасности.

Он возглавил кампанию по превращению Китая в могущественную научно-техническую державу, способствуя тому, чтобы страна вышла на передовые позиции в мире в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и новые источники энергии.

От ракет-носителей до атомных подводных лодок - Китай назвал ряд своих крупных технологических достижений в честь Великого похода, тем самым отдавая дань уважения самодостаточности и упорству и вдохновляя на новые технологические прорывы.

В 2014 году Си Цзиньпин во главе с более чем 400 высокопоставленными генералами прибыл в Гутянь в провинции Фуцзянь, где в 1929 году состоялась Гутяньская конференция, на которой был закреплен принцип абсолютного руководства армией со стороны партии. Цель той поездки в Гутянь заключалась в том, чтобы вновь подтвердить и укрепить этот принцип. Си Цзиньпин инициировал масштабную реформу в сфере обороны и армии, заложив основу для достижения целей, намеченных к столетию НОАК в 2027 году, и ускорения темпов превращения народной армии Китая в ВС передового мирового уровня.

Новый Великий поход непрерывно продвигается вперед, и развитие Китая приносит значительные результаты. С 2012 по 2025 год валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая вырос примерно с 54 трлн юаней до более чем 140 трлн юаней, в то время как ВВП на душу населения вырос с более чем 6 тыс. долл. США до почти 14 тыс. долл. США. В стране была создана целостная индустриальная система, охватывающая все категории промышленности по классификации ООН.

Согласно данным китайского правительства и Международного валютного фонда, за последние годы Китай обеспечил порядка 30 проц. прироста мировой экономики и стал крупнейшим двигателем глобального роста. А научно-техническое и культурное влияние Китая непрерывно растет и положительно оценивается во всем мире.

Согласно итогам опроса, опубликованным в июле этого года Исследовательским центром Пью /Pew Research Center/, в 27 из 36 обследованных стран и регионов отношение к Китаю среди их населения было более благосклонным по сравнению с аналогичным показателем в отношении США.

Тем не менее, по мере приближения цели по осуществлению в основном модернизации к 2035 году, Си Цзиньпин предостерег всю партию о неприемлемости любых проявлений самодовольства, а также мыслей о нежелании продолжать прокладывать путь вперед. "Нам предстоит преодолеть еще много "снежных гор" и "лугов", - отметил Си Цзиньпин.

Ключ к преодолению трудностей и препятствий в новом походе лежит в укреплении руководства со стороны партии. Это напрямую вытекает из исторического опыта Великого похода. Великий поход помог сформировать новое центральное руководство во главе с Мао Цзэдуном и открыть период, в течение которого партия все чаще самостоятельно решала практические проблемы, с которыми столкнулась китайская революция.

"После Великого похода партия и Красная армия не ослабли, а стали еще сильнее, потому что наша партия нашла правильный путь для китайской революции и правильную теорию, указывающую этот путь", - сказал Си Цзиньпин.

В новую эпоху партия утвердила статус Си Цзиньпина в качестве руководящего ядра ЦК КПК и всей партии в целом и руководящее положение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Профессор Партийной школы при ЦК КПК Лу И заявил, что для преодоления вызовов на пути нового Великого похода необходимо придерживаться руководства партии и правильного стратегического курса, требуется сплоченность и единство всей партии и всей страны, а также необходимы строгое соблюдение дисциплины, смелость брать на себя ответственность и готовность к самопожертвованию со стороны всех членов партии.

"Так закалялась сталь", - сказал российский эксперт по Китаю Юрий Тавровский. По его словам, грандиозные исторические события 1934-1936 годов продемонстрировали и закалили лучшие качества КПК, что позволило ей объединить разрозненную страну и превратить ее в великую державу.

Все для народа

В своем шедевре "Красная звезда над Китаем", впервые опубликованном в 1937 году, Эдгар Сноу зафиксировал простые слова солдата Красной армии о том, за что он и его соратники сражались: "Здесь все сражаются, чтобы помочь бедным и спасти Китай".

Лу И, профессор Партийной школы при ЦК КПК, сказал, что история Великого похода Красной армии - это также история глубоких связей между армией и народом, а также того, как партия опиралась именно на тот народ, которому стремилась служить.

В уезде Юйду жители сняли двери и разобрали кровати, чтобы соорудить понтонные мосты, по которым Красная армия могла переправиться через реку. На протяжении Великого похода местные жители снабжали солдат продовольствием, служили проводниками, укрывали и спасали раненых.

"В те времена мы полагались на народ на каждом шагу. Мы полагались на него в вопросах продовольствия, а для ведения боевых действий нам приходилось мобилизовывать его и рассчитывать на его поддержку. Без него мы не смогли бы ничего достичь", - говорил отец Си Цзиньпина, Си Чжунсюнь, вспоминая свои ранние революционные годы.

Эта опора на народ занимает центральное место в подходе Си Цзиньпина к государственному управлению. Он подчеркивал, что партия должна действовать во имя народа и опираться на него, в полной мере мобилизовать активность, инициативу и творческую силу широких народных масс и разрабатывать политику на основе их потребностей и опыта.

Си Цзиньпин призвал кадровых работников черпать вдохновение и силу в духе Великого похода и лучше понимать первоначальную цель и миссию партии, которые заключаются в "борьбе за счастье китайского народа и возрождение китайской нации". Однажды он рассказал историю о "половинке одеяла". Во время Великого похода трое девушек-солдат Красной армии заночевали в доме одной из сельских семей. Увидев, что у семьи не было достаточного количества подходящих для зимы постельных принадлежностей, перед отъездом они разрезали свое единственное одеяло пополам и отдали одну половину семье, чтобы та могла согреться.

Когда Си Цзиньпин начал занимать должность высшего партийного руководителя, партия находилась у власти уже более шести десятилетий, и некоторые ее члены все больше отходили от хороших традиций, сформированных в революционные годы. Си Цзиньпин осудил некоторых кадровых работников за столь бесстыдное поведение, включая кумовство, фракционность, раздача должностей своим людям и притворное подчинение - практики, которые отчуждали партию от народа.

Си Цзиньпин предупредил, что усугубление коррупции может привести к гибели как партии, так и государства. Вскоре он ввел восемь установок ЦК КПК с целью решительно пресечь дурное поветрие, связанное с роскошью и расточительством в чиновничьей среде. Он развернул и возглавил крупнейшую в истории партии антикоррупционную кампанию, в ходе которой в связи с дисциплинарными нарушениями были привлечены к ответственности миллионы человек. Он также возглавил работу по совершенствованию системы внутрипартийных правовых норм и правил и углубил реформы государственной системы контроля - все это для того, чтобы "заключить власть в "клетку" порядка".

В начале этого года Си Цзиньпин инициировал общепартийную учебно-воспитательную кампанию, побуждая членов партии сформировать правильную интерпретацию должностных заслуг. Одна из ключевых задач кампании - искоренить тенденцию, наблюдаемую у некоторых кадровых работников, которые жертвуют благосостоянием народа в стремлении улучшить свои показатели работы. "В конечном счете, Великий поход увенчался успехом потому, что партия и Красная армия стояли плечом к плечу с народом, поддерживали тесную связь с народом и разделяли с ним радости и горести. Это также является фундаментальной гарантией, позволяющей нам преодолевать все трудности и опасности", - заявил Си Цзиньпин.

Чтобы всегда добиваться этого, кадровые работники должны ставить интересы народа во главу угла и сосредоточивать свои усилия на решении насущных проблем народа.

Си Цзиньпин дал указание развернуть беспрецедентную кампанию по борьбе с бедностью, в результате которой за 8 лет почти 100 млн сельских жителей вышли из состояния абсолютной бедности. С момента начала реформ и открытости в 1978 году доля населения Китая, вырвавшегося из состояния бедности, составила более 70 проц. от общего числа людей, избавившихся от бедности в мире за тот же период.

Си Цзиньпин сравнил эту сложную задачу с Великим походом. Он сказал: "Подобно тому, как гора Люпаньшань была последней вершиной, которую Красная армия должна была преодолеть во время Великого похода, так и избавление всех людей от нищеты является последней вершиной, которую мы должны преодолеть на пути к полному построению среднезажиточного общества".

Под руководством Си Цзиньпина была развернута масштабная кампания по искоренению бедности, в рамках которой особое внимание уделялось точному планированию и реализации мер. Были тщательно изучены причины, приводящие к бедности в каждом домохозяйстве, оказана необходимая помощь и разработана программа развития промышленности с учетом местных условий, а также была организована программа переселения населения из неблагоприятных районов. За восемь лет более трех миллионов кадровых работников были направлены из учреждений уездного уровня и выше в сельские поселения, чтобы участвовать в борьбе с бедностью на передовой.

Как и во время Великого похода, некоторые так и не дождались победы - более 1 800 членов партии и кадровых работников погибли при исполнении служебного долга. Си Цзиньпин отметил, что готовность преодолевать любые трудности и препятствия и идти на любые жертвы ради страны и народа является важной составляющей великого духа Великого похода.

Сегодня те заснеженные горы и степи, которые когда-то Красная армия преодолевала пешком, соединены скоростными автомагистралями и железными дорогами. В Китае созданы крупнейшие в мире сеть скоростных автомагистралей и сеть высокоскоростных железных дорог, которые позволяют доставлять сельскохозяйственную продукцию из отдаленных сельских районов на мировые рынки, тем самым способствуя росту доходов местного населения.

Еще одним значительным достижением является восстановление экологии. Китай стал страной с самыми быстрыми темпами роста лесных массивов в мире. Сегодня у подножия гор, вдоль маршрутов Великого похода, туристы могут встретить больших панд и других диких животных, а в степях установлены фотоэлектрические и ветровые электростанции. Керосиновые лампы, которыми когда-то пастухи снабжали Красную армию, теперь в основном можно увидеть в музеях.

В Китае также созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения. В 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в стране достигла 79,25 лет, а по основным показателям здоровья Китай занимает лидирующие позиции среди стран со средним и высоким уровнем дохода.

Великий поход, который Китай осуществляет сегодня, требует не меньших усилий, чем исторический Великий поход, заявил известный британский ученый Мартин Жак.

"Задачи, с которыми сталкивается Китай на пути нового Великого похода, сложны и масштабны, но в них кроется большое количество возможностей и огромный потенциал. Если их удастся реализовать, то и результаты будут грандиозными", - сказал он.

Эхо разносится по всему миру

По словам Си Цзиньпина, международное сообщество все больше верит в то, что Великий поход был одним из важнейших событий 20-го века, повлиявших на ход истории всего мира, рассматривая его как эпопею идеалов, преданности, силы воли и мужества, чья вдохновляющая сила преодолела время и границы.

В 1930-х годах Эдгар Сноу предполагал, что однажды кто-нибудь напишет полную эпопею о Великом походе. За прошедшие десятилетия многие люди прошли по его следам, разыскали выживших и написали свои собственные воспоминания. Среди наиболее известных был американский журналист Харрисон Солсбери, который в своей книге 1985 года "Великий поход: нерассказанная история" описал Великий поход как "уникальный в своем роде", героизм которого зажег мечты сотен миллионов китайцев и устремил страну в будущее, которое не мог предсказать никто.

Этим летом кенийский военный офицер Феликс Гитаари Ньяге в числе более чем 100 офицеров из 80 с лишним стран и регионов, проходивших обучение в Китае, посетил места, расположенные вдоль маршрутов Великого похода. Он отметил, что великий дух Великого похода является ценным достоянием для всего мира, и заслуживает того, чтобы военнослужащие разных стран брали с него пример.

"Духовная суть, лежащая в его основе, дает странам Глобального Юга стратегическую мудрость и интеллектуальную силу для достижения единства, самоусиления и преодоления трудностей", - сказал он.

Великий поход продолжает вызывать интерес у ученых как в развитых, так и в развивающихся странах. Они считают, что успех Китая в новом Великом походе принесет пользу людям не только внутри страны, но и за ее пределами.

В 2013 году Си Цзиньпин выдвинул концепцию "сообщества единой судьбы человечества". Это видение, наряду с предложенными им позднее инициативами глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации и глобального управления, содержит предложения и решения Китая по реагированию на общие вызовы в мире, такие как дисбаланс в развитии, военные конфликты, недопонимание и разобщенность, а также недостатки в управлении.

В сентябре 2026 года на саммите БРИКС в Индии Си Цзиньпин призвал страны этого механизма взять на себя роль пионеров в деле содействия инновационному развитию, поддержания мира и стабильности, продвижения взаимного обогащения цивилизаций, а также реформирования и совершенствования глобального управления.

Кирилл Бабаев, директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук, истолковал послание Китая как призыв к другим крупным странам совместно отправиться в "новый Великий поход" и содействовать созданию международного порядка, основанного на равенстве и взаимном уважении. По оценке К. Бабаева, его результат будет иметь большое значение, поскольку затрагивает не только будущее Китая, но и будущее всего человечества.

Заместитель председателя Клуба 48 британских групп /48 Group Club/ Кит Беннетт провел аналогию между революционной памятью и международным сотрудничеством. В своей статье, опубликованной в июле в журнале "China Today", он отметил, что сегодня великий дух Великого похода находит свое воплощение в таких проектах, как инициатива "Пояс и путь", которая объединяет страны посредством инфраструктуры, торговли и развития.

"Великий поход, - писал он, - дает вдохновение для решения сложных и комплексных задач, преодоления препятствий в области развития и достижения долгосрочных национальных целей".

Для стран, которые обращаются к опыту Китая, его усилия по согласованию развития с обеспечением безопасности, переходу к чистой энергетике и продвижению концепции общего процветания могут послужить источником идей в преодолении таких вызовов, как изменение климата, чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения, риски для продовольственной и энергетической безопасности, а также неравенство в развитии.

По словам профессора Лу И, Великий поход является наглядным доказательством безграничной силы человеческого духа, который однажды пробудился. "Это вселяет уверенность в развивающиеся страны и надежду всему человечеству, подтверждая, что даже в мире, полном неопределенности, все еще существуют силы, стойко отстаивающие справедливость и стремящиеся к более светлому будущему", - сказал он.

Горизонт простирается далеко вперед. Первая из целей Китая, приуроченная к столетию НОАК, уже достигнута. Вторая цель, приуроченная к столетию Китайской Народной Республики в 2049 году, а именно полное построение модернизированной социалистической державы, по-прежнему требует дальнейших усилий.

"Сейчас мы ближе, чем когда-либо в истории, к цели великого возрождения китайской нации и обладаем большей уверенностью и способностью, чем когда-либо в истории, для достижения этой цели", - сказал Си Цзиньпин.

"Китай будет и впредь вносить новый, еще более значительный вклад в поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию, одновременно продолжая собственное развитие", - добавил он.