Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Как бесплатно учиться и заниматься наукой в Китае? Советы Элдияра Дуулатова

352  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несколько лет назад, будучи в командировке в соседнем Узбекистане, я писал о том, какой вклад в экономику страны вносят китайские компании. Самым интересным для меня тогда стало открытие: большинство местных руководителей этих предприятий имели филологическое образование. Приехав когда-то в качестве переводчиков, они работали бок о бок с топ-менеджерами, досконально изучили бизнес и со временем сами возглавили представительства.

Однако наше сегодняшнее интервью - не просто о языках. Оно о том, как знание иностранного языка открывает перед человеком широкие двери в большую науку.

Наш собеседник - молодой ученый Элдияр Дуулатов, PhD в области картографии и геоинформационных систем (ГИС), кандидат географических наук. В свое время он возглавлял Институт геологии Национальной академии наук КР, а сегодня работает в международной организации. Мы поговорили с Элдияром о его учебе в Китае, секретах успешного получения грантов и о том, какие возможности китайские научные институты предоставляют иностранным исследователям.

- Элдияр мырза, давайте начнем с самого базового вопроса: что такое научный грант?

- Научно-исследовательский грант - это безвозмездная финансовая помощь, которую выделяют государства, международные организации, мировые научные фонды, университеты или НИИ для реализации конкретного научного проекта или исследования.

Как правило, грант покрывает расходы на обучение, проживание и непосредственно проведение исследовательских работ. Во многих странах мира разработаны подобные грантовые программы, каждая из которых нацелена на поддержку определенных научных направлений.

- В каком именно научном учреждении Китая вам удалось выиграть грант?

- На тот момент я работал в Институте геологии Национальной академии наук Кыргызской Республики. В 2016 году я принял участие в конкурсном отборе Академии наук Китая (CAS) и выиграл грант на обучение в PhD-докторантуре.

Я поступил в Синьцзянский институт экологии и географии при Академии наук Китая и в 2019 году успешно его окончил, получив степень PhD по специальности "Картография и ГИС".

- Расскажите, как найти научный грант? С чего начинать: искать на спецсайтах или напрямую связываться со специалистами по международным связям?

- Для поиска грантов существует множество официальных сайтов и специальных программ различных государств. Если говорить конкретно о Китае, то здесь стоит обратить внимание на следующие крупные программы:

Стипендиальная программа Академии наук Китая (UCAS);

Стипендии Правительства Китая (CSC - China Scholarship Council);

Стипендиальная программа Всемирной академии наук (TWAS);

Программа альянса ANSO и ряд других.

Чтобы найти подходящий грант, обычно достаточно зайти на официальный сайт интересующего вас университета или института в раздел International Cooperation ("Международное сотрудничество") или Scholarships ("Стипендии"). Также можно напрямую написать специалистам отдела международных связей.

Кроме того, я рекомендую регулярно мониторить порталы CSC, CAS President's Fellowship и ANSO - это помогает вовремя узнавать об открытии новых конкурсов.

- Чему была посвящена тема вашего научного исследования?

- Моя диссертация была посвящена проблемам эрозии почв в Центральной Азии, в частности - на территории Кыргызстана как горного региона. Используя технологии ГИС и дистанционного зондирования Земли (remote sensing), я разработал методы выявления и оценки земель, подверженных эрозионным процессам.

- Сколько времени занимает весь процесс от подачи заявки до получения гранта? И если не секрет, каков был размер финансирования?

- В среднем этот путь занимает около года. Сначала я досконально изучил условия стипендиальной программы на сайте Академии наук Китая, подобрал институт, соответствующий моей теме, и определился с будущим научным руководителем.

Затем начался этап сбора документов:

  1. заполнение анкет-заявок;
  2. нотариальные копии дипломов;
  3. языковой сертификат;
  4. медицинская справка;
  5. характеристики и рекомендательные письма с места работы (из Института геологии);
  6. мотивационное письмо с обоснованием актуальности темы.

Сбор документов занимает несколько месяцев, и еще несколько месяцев уходит на ожидание вердикта комиссии. В общей сложности от момента подачи анкеты до публикации результатов проходит от 6 до 8 месяцев.

Размер стипендии зависит от конкретной программы, однако выделяемой суммы вполне достаточно для комфортного проживания, учебы и проведения исследований в Китае.

- Какие условия создает китайская сторона после победы в конкурсе? Покрывает ли грант проживание, перелет и питание? И закрепляют ли за исследователем научного руководителя?

- Принимающая сторона - Академия наук Китая и Синьцзянский институт экологии и географии - полностью взяла на себя оплату учебы, предоставила место в проживание в общежитии институте и выплачивала ежемесячную стипендию на текущие расходы. Также в программу входила медицинская страховка.

Научный руководитель (supervisor) был закреплен за мной с самого первого дня докторантуры - он курировал и направлял мою исследовательскую работу на протяжении всего периода учебы. Что касается международного перелета, то здесь условия разнятся: в некоторых программах авиабилеты включены в грант, в других - оплачиваются участником самостоятельно.

- Какие требования предъявляются к иностранным ученым для получения китайского гранта?

- Да, критерии отбора достаточно четкие:

Возрастной ценз: для программ PhD обычно установлена планка до 35 лет.

Язык: требуется свободное владение английским языком. Знание китайского на старте не было обязательным, но на первом курсе нам преподавали базовый языковой интенсив.

Здоровье: обязательно прохождение медосмотра и предоставление официальной справки.

Профильное соответствие: моё академическое и профессиональное направление (география, ГИС, гидрология) должно было строго совпадать с научным профилем Синьцзянского института экологии и географии. Для грантовых комиссий это один из ключевых факторов.

- Что в научном и профессиональном плане дала вам защита диссертации в Китае?

- Обучение в докторантуре в Китае принесло огромную пользу.

Во-первых, я получил ученую степень PhD и глубокие профильные знания по проблематике эрозии почв в Центральной Азии.

Во-вторых, освоил передовые методы ГИС и дистанционного зондирования, включая алгоритмы машинного обучения (такие как Random Forest и XGBoost), которые активно применяю в текущей работе.

В-третьих, я оброс широкой сетью контактов в научной среде Китая. Мы до сих пор поддерживаем связь и реализуем совместные международные проекты.

Наконец, этот опыт создал мощный фундамент для моей дальнейшей карьеры: благодаря ему позже я смог выиграть американскую грантовую программу Fulbright, а также публиковать свои статьи в авторитетных международных научных журналах.

Беседовал: Суюнбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg

Фотографии предоставлены героем материала


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462566
Теги:
вуз, Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  