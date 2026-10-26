Как бесплатно учиться и заниматься наукой в Китае? Советы Элдияра Дуулатова

Несколько лет назад, будучи в командировке в соседнем Узбекистане, я писал о том, какой вклад в экономику страны вносят китайские компании. Самым интересным для меня тогда стало открытие: большинство местных руководителей этих предприятий имели филологическое образование. Приехав когда-то в качестве переводчиков, они работали бок о бок с топ-менеджерами, досконально изучили бизнес и со временем сами возглавили представительства.

Однако наше сегодняшнее интервью - не просто о языках. Оно о том, как знание иностранного языка открывает перед человеком широкие двери в большую науку.

Наш собеседник - молодой ученый Элдияр Дуулатов, PhD в области картографии и геоинформационных систем (ГИС), кандидат географических наук. В свое время он возглавлял Институт геологии Национальной академии наук КР, а сегодня работает в международной организации. Мы поговорили с Элдияром о его учебе в Китае, секретах успешного получения грантов и о том, какие возможности китайские научные институты предоставляют иностранным исследователям.

- Элдияр мырза, давайте начнем с самого базового вопроса: что такое научный грант?

- Научно-исследовательский грант - это безвозмездная финансовая помощь, которую выделяют государства, международные организации, мировые научные фонды, университеты или НИИ для реализации конкретного научного проекта или исследования.

Как правило, грант покрывает расходы на обучение, проживание и непосредственно проведение исследовательских работ. Во многих странах мира разработаны подобные грантовые программы, каждая из которых нацелена на поддержку определенных научных направлений.

- В каком именно научном учреждении Китая вам удалось выиграть грант?

- На тот момент я работал в Институте геологии Национальной академии наук Кыргызской Республики. В 2016 году я принял участие в конкурсном отборе Академии наук Китая (CAS) и выиграл грант на обучение в PhD-докторантуре.

Я поступил в Синьцзянский институт экологии и географии при Академии наук Китая и в 2019 году успешно его окончил, получив степень PhD по специальности "Картография и ГИС".

- Расскажите, как найти научный грант? С чего начинать: искать на спецсайтах или напрямую связываться со специалистами по международным связям?

- Для поиска грантов существует множество официальных сайтов и специальных программ различных государств. Если говорить конкретно о Китае, то здесь стоит обратить внимание на следующие крупные программы:

Стипендиальная программа Академии наук Китая (UCAS);

Стипендии Правительства Китая (CSC - China Scholarship Council);

Стипендиальная программа Всемирной академии наук (TWAS);

Программа альянса ANSO и ряд других.

Чтобы найти подходящий грант, обычно достаточно зайти на официальный сайт интересующего вас университета или института в раздел International Cooperation ("Международное сотрудничество") или Scholarships ("Стипендии"). Также можно напрямую написать специалистам отдела международных связей.

Кроме того, я рекомендую регулярно мониторить порталы CSC, CAS President's Fellowship и ANSO - это помогает вовремя узнавать об открытии новых конкурсов.

- Чему была посвящена тема вашего научного исследования?

- Моя диссертация была посвящена проблемам эрозии почв в Центральной Азии, в частности - на территории Кыргызстана как горного региона. Используя технологии ГИС и дистанционного зондирования Земли (remote sensing), я разработал методы выявления и оценки земель, подверженных эрозионным процессам.

- Сколько времени занимает весь процесс от подачи заявки до получения гранта? И если не секрет, каков был размер финансирования?

- В среднем этот путь занимает около года. Сначала я досконально изучил условия стипендиальной программы на сайте Академии наук Китая, подобрал институт, соответствующий моей теме, и определился с будущим научным руководителем.

Затем начался этап сбора документов:

заполнение анкет-заявок; нотариальные копии дипломов; языковой сертификат; медицинская справка; характеристики и рекомендательные письма с места работы (из Института геологии); мотивационное письмо с обоснованием актуальности темы.

Сбор документов занимает несколько месяцев, и еще несколько месяцев уходит на ожидание вердикта комиссии. В общей сложности от момента подачи анкеты до публикации результатов проходит от 6 до 8 месяцев.

Размер стипендии зависит от конкретной программы, однако выделяемой суммы вполне достаточно для комфортного проживания, учебы и проведения исследований в Китае.

- Какие условия создает китайская сторона после победы в конкурсе? Покрывает ли грант проживание, перелет и питание? И закрепляют ли за исследователем научного руководителя?

- Принимающая сторона - Академия наук Китая и Синьцзянский институт экологии и географии - полностью взяла на себя оплату учебы, предоставила место в проживание в общежитии институте и выплачивала ежемесячную стипендию на текущие расходы. Также в программу входила медицинская страховка.

Научный руководитель (supervisor) был закреплен за мной с самого первого дня докторантуры - он курировал и направлял мою исследовательскую работу на протяжении всего периода учебы. Что касается международного перелета, то здесь условия разнятся: в некоторых программах авиабилеты включены в грант, в других - оплачиваются участником самостоятельно.

- Какие требования предъявляются к иностранным ученым для получения китайского гранта?

- Да, критерии отбора достаточно четкие:

Возрастной ценз: для программ PhD обычно установлена планка до 35 лет.

Язык: требуется свободное владение английским языком. Знание китайского на старте не было обязательным, но на первом курсе нам преподавали базовый языковой интенсив.

Здоровье: обязательно прохождение медосмотра и предоставление официальной справки.

Профильное соответствие: моё академическое и профессиональное направление (география, ГИС, гидрология) должно было строго совпадать с научным профилем Синьцзянского института экологии и географии. Для грантовых комиссий это один из ключевых факторов.

- Что в научном и профессиональном плане дала вам защита диссертации в Китае?

- Обучение в докторантуре в Китае принесло огромную пользу.

Во-первых, я получил ученую степень PhD и глубокие профильные знания по проблематике эрозии почв в Центральной Азии.

Во-вторых, освоил передовые методы ГИС и дистанционного зондирования, включая алгоритмы машинного обучения (такие как Random Forest и XGBoost), которые активно применяю в текущей работе.

В-третьих, я оброс широкой сетью контактов в научной среде Китая. Мы до сих пор поддерживаем связь и реализуем совместные международные проекты.

Наконец, этот опыт создал мощный фундамент для моей дальнейшей карьеры: благодаря ему позже я смог выиграть американскую грантовую программу Fulbright, а также публиковать свои статьи в авторитетных международных научных журналах.

Беседовал: Суюнбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg

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