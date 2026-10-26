Пекин ограничит экспорт военных ИИ-технологий и чипов

В деловых и технологических кругах активно обсуждают инициативу Пекина по обновлению Каталога технологий, запрещённых и ограниченных к экспорту. Поводом для резонанса стало предложение включить в документ 23 позиции из сферы искусственного интеллекта. Однако, вопреки возникшим опасениям о введении полного "бана", регуляторная реформа нацелена не на изоляцию рынка, а на разграничение пользовательских продуктов и передачи базовых решений за рубеж.

Согласно проекту, подготовленному Минторгом и Миннауки КНР, механизм государственного контроля сосредоточен на трёх ключевых направлениях. Во-первых, это безопасность данных: передача алгоритмов и моделей, созданных с использованием критически важной государственной информации, подпадает под полный запрет, а экспорт моделей на базе иных значимых массивов сведений будет строго регламентирован. Во-вторых, под полный экспортный блок попадают любые ИИ-решения, применяемые в оборонном секторе, госуправлении и стратегической инфраструктуре, даже если их гражданские аналоги подлежат лишь обычному лицензированию. В-третьих, регуляторы берут под учет техническую основу нейросетей - технологии производства ИИ-чипов и архитектуру высокоскоростных соединений для суперкомпьютерных кластеров.

При этом коммерческие продукты - включая пользовательские приложения, облачные SaaS-решения и доступ к моделям через API - под экспортные ограничения не подпадают. Китайские разработчики могут продолжать беспрепятственно выходить на международные рынки и предоставлять свои цифровые услуги глобальным клиентам. Пекин защищает стратегический фундамент и аппаратную базу, сохраняя при этом внешнеторговую экосистему открытой.