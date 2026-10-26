Можно перезапускать давние проекты. Гороскоп с 26 октября по 1 ноября

Неделя начнётся с Полнолуние, которое состоится в понедельник, 26 октября, в 7 часов 11 минут утра московского времен, затем Луна начнёт убывать. Венера и Меркурий движутся ретроградно, создавая условия для пересмотра произошедшего в отношениях. Вновь могут быть поднятые болезненные вопросы в отношениях, как деловых, так и личных, но появится и компромиссное решение, которое позволит направить споры в сторону их благополучного разрешения. Важно только не отвергать саму идею компромиссов, иначе конфликт возродится с новой силой. Новые проекты запускать не желательно, зато можно перезапускать давние проекты. Благодаря небольшой доработке, учтя ошибки допущенные в прошлом, можно будет достичь успеха. Начнут возвращаться и давние клиенты. Понедельник постарайтесь провести в спокойной атмосфере, не перегружая значительными делами. Удастся проработать стратегию на неделю и, уже во вторник приступить к её реализации. Вторник благоприятен для решения финансовых вопросов, покупок, сделок. Приятно сложатся свидания. Удачен день для посещения парикмахера и косметолога. Среда и четверг располагают к поездкам, встречам. Могут сложится отложенные раньше мероприятия. Пятница и суббота располагают к решению домашних дел, обсуждению значимых вопросов в семейных отношениях Воскресенье благоприятствует свиданиям, вечеринкам, яркому проведению досуга. Удачен день и для деловых переговоров.

Овен -бушующий эмоции уступят место спокойному диалогу, который позволит восстановить гармонию в личной жизни и наладит деловые отношения. Вернувшись к обсуждению отложенных вопросов, вы придёте к соглашению. Начнёт улучшаться финансовое положение. Приняв потери от неудавшегося сотрудничества и вернувшись к привычной работе, вы начнёте наполнять казну. Состоявшийся разговор с руководством и влиятельными людьми положительно отразится на карьере и доходах.

Телец - разногласия и споры начнут уступать место рассудительного диалогу с деловыми партнёрами, близкими людьми. Появится возможность продолжить сотрудничество, прекратив противостояние. Найдутся слова для второй половинки, которые растопят холод в отношениях и вернут взаимопонимание, а потому и досуг, свидания сложатся в атмосфере счастья и любви. На работе удастся справится с наиболее сложными задачами. Полезным окажется общение с руководством и влиятельными людьми. Давно нерешаемые вопросы наконец-то решатся.

Близнецы - чересчур не увлекайтесь работой. Перегружая себя делами, особенно бумажными, вы лишите себя отдыха, личного общения. Постарайтесь выкроить время для встреч с друзьями, любимым человеком, детьми, а также посещения театра, концертов, кино. Полученные позитивные эмоции посодействуют эмоциональной перезагрузки, что положительно отразится и на здоровье и на отношениях. Полученные известия издалека посодействуют дальним поездкам. Удастся определиться с планами на грядущие через пару месяцев новогодние праздники.

Рак - пересмотрите свои планы, связанные с финансовыми тратами. Инвестиционные начинания, сделанные по подсказке новоявленных знакомых, могут обернуться потерями. Воздержитесь от одалживание денег и оформления кредитов. Покупки сделанные для дома и семьи откажутся удачными. Можно заняться шопингом и обновить гардероб к предстоящей зиме. Стоит позаботиться о развитии собственного дела. Удастся обнаружить неиспользованные возможности и увеличить доходы.

Лев - остановите словесные баталии в доме. Домочадцы откажутся непреклонными, а потому градус накала в отношениях только увеличится. На пользу пойдут непродолжительные поездки, совместный досуг с близкими людьми. Общие впечатления объединят вас и помогут преодолеть недопонимания. Деловые переговоры выйдут из тупика и появится возможность прийти к пониманию, заключив соглашения. Появится возможность преуспеть в учёбе, справившись с кризисом.

Дева - интриганы не уймутся и продолжат плести свои интриги, распространяя слухи, но у вас появятся иные цели, нежели отвечать им. Появится возможность укрепить финансовое положение, благодаря дополнительным истоникам доходов, которые спустя долгое время усилий, наконец-то дадут свои плоды. Выгодными будут приобретения, которые вы давно планировали совершить. Стоит также уделить время профилактическим процедурам. Они укрепят здоровье, которое несколько пошатнулось из-за тревог.

Весы – в последний момент отказавшись от соблазнительных вечеринок, азартных начинаний и страстных романов, вы избежите укоров совести за беззаботно растраченные средства, а также испорченные отношения. Вас перестанут мучать эмоциональные порывыи вы сможете рационально подойти к решению финансовых вопросов. Продуманные решения позволят совершить выгодные покупки и обеспечить финансовые поступления благодаря дополнительным доходам.

Скорпион – поддавшись на уговоры домочадцев, а возможно и сдавшись под их давлением, вы откажитесь от своей точки зрения в тот момент, когда победа в спорах и различных тяжбах была уже у вас в руках. Ветер перемен подует в вашу сторону и правота ваших суждений окажется очевидной, что обеспечит вам преимущество. Перемена в расстановке сил пойдёт на пользу не только делам и творческим проектам, но и личным отношениям.

Стрелец – знакомых, которые будут напрашиваться к вам в друзья, будет много до первых трудностей. Они не только окажутся неготовыми помогать в трудную минуту, но ещё и воспользуются этим моментом для извлечения собственной выгоды. Постарайтесь защитить себя и важную информацию от любопытных, а порой и очень назойливых глаз. Близкие люди в самый ответственный момент придут к вам на помощь и не только дадут ценные советы, но и примут непосредственное участие в решении проблем.

Козерог – финансовые вопросы продолжат отравлять личные и деловые отношения. Воздержитесь от финансирования чужих затей, а также кредитов. Отдать или взять деньги в долг не составит труда, но вернуть окажется непросто. Постарайтесь сохранить сбережения, а общение с друзьями, родственниками и коллегами ведите на какие угодно темы, но только не финансовые. В процессе общения появятся оригинальные идеи, которые пойдут на пользу творческим начинаниям и учёбе.

Водолей – вас могут раздражать некоторые правила и порядки, но проявлять сейчас свободолюбивый характер ни к чему. Вы можете разрушить карьеру, усложнить получение документов или испортить отношения с нужными людьми. Всё не так сложно как вам это представляется. Если не идти на пролом и не противопоставлять себя установленному порядку, то можно будет найти обходные пути и людей, которые согласятся вам помочь. Постепенно начнут расти доходы.

Рыбы – постарайтесь не думать о плохом. Накручивая себя, раздавая налево направо критические комментарии, вы не только не решаете проблемы, но и создаёте круг недовольных вами людей, которые при первой же возможности попытаются вам отомстить. Прибегая к позитивному мышлению и поступая мудро, вы не станете ввязываться в дрязги, найдёте пути решения накопившихся проблем со здоровьем и продолжите общение с людьми издалека.

Астролог Андрей Рязанцев