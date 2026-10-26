Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Можно перезапускать давние проекты. Гороскоп с 26 октября по 1 ноября

412  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Неделя начнётся с Полнолуние, которое состоится в понедельник, 26 октября, в 7 часов 11 минут утра московского времен, затем Луна начнёт убывать. Венера и Меркурий движутся ретроградно, создавая условия для пересмотра произошедшего в отношениях. Вновь могут быть поднятые болезненные вопросы в отношениях, как деловых, так и личных, но появится и компромиссное решение, которое позволит направить споры в сторону их благополучного разрешения. Важно только не отвергать саму идею компромиссов, иначе конфликт возродится с новой силой. Новые проекты запускать не желательно, зато можно перезапускать давние проекты. Благодаря небольшой доработке, учтя ошибки допущенные в прошлом, можно будет достичь успеха. Начнут возвращаться и давние клиенты. Понедельник постарайтесь провести в спокойной атмосфере, не перегружая значительными делами. Удастся проработать стратегию на неделю и, уже во вторник приступить к её реализации. Вторник благоприятен для решения финансовых вопросов, покупок, сделок. Приятно сложатся свидания. Удачен день для посещения парикмахера и косметолога. Среда и четверг располагают к поездкам, встречам. Могут сложится отложенные раньше мероприятия. Пятница и суббота располагают к решению домашних дел, обсуждению значимых вопросов в семейных отношениях Воскресенье благоприятствует свиданиям, вечеринкам, яркому проведению досуга. Удачен день и для деловых переговоров.

Овен -бушующий эмоции уступят место спокойному диалогу, который позволит восстановить гармонию в личной жизни и наладит деловые отношения. Вернувшись к обсуждению отложенных вопросов, вы придёте к соглашению. Начнёт улучшаться финансовое положение. Приняв потери от неудавшегося сотрудничества и вернувшись к привычной работе, вы начнёте наполнять казну. Состоявшийся разговор с руководством и влиятельными людьми положительно отразится на карьере и доходах.

Телец - разногласия и споры начнут уступать место рассудительного диалогу с деловыми партнёрами, близкими людьми. Появится возможность продолжить сотрудничество, прекратив противостояние. Найдутся слова для второй половинки, которые растопят холод в отношениях и вернут взаимопонимание, а потому и досуг, свидания сложатся в атмосфере счастья и любви. На работе удастся справится с наиболее сложными задачами. Полезным окажется общение с руководством и влиятельными людьми. Давно нерешаемые вопросы наконец-то решатся.

Близнецы - чересчур не увлекайтесь работой. Перегружая себя делами, особенно бумажными, вы лишите себя отдыха, личного общения. Постарайтесь выкроить время для встреч с друзьями, любимым человеком, детьми, а также посещения театра, концертов, кино. Полученные позитивные эмоции посодействуют эмоциональной перезагрузки, что положительно отразится и на здоровье и на отношениях. Полученные известия издалека посодействуют дальним поездкам. Удастся определиться с планами на грядущие через пару месяцев новогодние праздники.

Рак - пересмотрите свои планы, связанные с финансовыми тратами. Инвестиционные начинания, сделанные по подсказке новоявленных знакомых, могут обернуться потерями. Воздержитесь от одалживание денег и оформления кредитов. Покупки сделанные для дома и семьи откажутся удачными. Можно заняться шопингом и обновить гардероб к предстоящей зиме. Стоит позаботиться о развитии собственного дела. Удастся обнаружить неиспользованные возможности и увеличить доходы.

Лев - остановите словесные баталии в доме. Домочадцы откажутся непреклонными, а потому градус накала в отношениях только увеличится. На пользу пойдут непродолжительные поездки, совместный досуг с близкими людьми. Общие впечатления объединят вас и помогут преодолеть недопонимания. Деловые переговоры выйдут из тупика и появится возможность прийти к пониманию, заключив соглашения. Появится возможность преуспеть в учёбе, справившись с кризисом.

Дева - интриганы не уймутся и продолжат плести свои интриги, распространяя слухи, но у вас появятся иные цели, нежели отвечать им. Появится возможность укрепить финансовое положение, благодаря дополнительным истоникам доходов, которые спустя долгое время усилий, наконец-то дадут свои плоды. Выгодными будут приобретения, которые вы давно планировали совершить. Стоит также уделить время профилактическим процедурам. Они укрепят здоровье, которое несколько пошатнулось из-за тревог.

Весы – в последний момент отказавшись от соблазнительных вечеринок, азартных начинаний и страстных романов, вы избежите укоров совести за беззаботно растраченные средства, а также испорченные отношения. Вас перестанут мучать эмоциональные порывыи вы сможете рационально подойти к решению финансовых вопросов. Продуманные решения позволят совершить выгодные покупки и обеспечить финансовые поступления благодаря дополнительным доходам.

Скорпион – поддавшись на уговоры домочадцев, а возможно и сдавшись под их давлением, вы откажитесь от своей точки зрения в тот момент, когда победа в спорах и различных тяжбах была уже у вас в руках. Ветер перемен подует в вашу сторону и правота ваших суждений окажется очевидной, что обеспечит вам преимущество. Перемена в расстановке сил пойдёт на пользу не только делам и творческим проектам, но и личным отношениям.

Стрелец – знакомых, которые будут напрашиваться к вам в друзья, будет много до первых трудностей. Они не только окажутся неготовыми помогать в трудную минуту, но ещё и воспользуются этим моментом для извлечения собственной выгоды. Постарайтесь защитить себя и важную информацию от любопытных, а порой и очень назойливых глаз. Близкие люди в самый ответственный момент придут к вам на помощь и не только дадут ценные советы, но и примут непосредственное участие в решении проблем.

Козерог – финансовые вопросы продолжат отравлять личные и деловые отношения. Воздержитесь от финансирования чужих затей, а также кредитов. Отдать или взять деньги в долг не составит труда, но вернуть окажется непросто. Постарайтесь сохранить сбережения, а общение с друзьями, родственниками и коллегами ведите на какие угодно темы, но только не финансовые. В процессе общения появятся оригинальные идеи, которые пойдут на пользу творческим начинаниям и учёбе.

Водолей – вас могут раздражать некоторые правила и порядки, но проявлять сейчас свободолюбивый характер ни к чему. Вы можете разрушить карьеру, усложнить получение документов или испортить отношения с нужными людьми. Всё не так сложно как вам это представляется. Если не идти на пролом и не противопоставлять себя установленному порядку, то можно будет найти обходные пути и людей, которые согласятся вам помочь. Постепенно начнут расти доходы.

Рыбы – постарайтесь не думать о плохом. Накручивая себя, раздавая налево направо критические комментарии, вы не только не решаете проблемы, но и создаёте круг недовольных вами людей, которые при первой же возможности попытаются вам отомстить. Прибегая к позитивному мышлению и поступая мудро, вы не станете ввязываться в дрязги, найдёте пути решения накопившихся проблем со здоровьем и продолжите общение с людьми издалека.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462571
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  