В Баткене сотрудник военкомата вымогал деньги у матери призывника

В Баткенском районе задержан начальник отделения районного военного комиссариата, подозреваемый в вымогательстве взятки у матери призывника. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в прокуратуру обратилась местная жительница Г. К. Она сообщила, что сотрудник военкомата требовал у неё деньги, угрожая отправить сына Б. А. на срочную военную службу, несмотря на наличие медицинского заключения о невозможности её прохождения.

В ходе совместных мероприятий Военной прокуратуры и Главного управления военной контрразведки ГКНБ при получении денежных средств с поличным задержали начальника отделения Баткенского районного военного комиссариата У. А.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.