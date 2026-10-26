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В Баткене сотрудник военкомата вымогал деньги у матери призывника

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В Баткенском районе задержан начальник отделения районного военного комиссариата, подозреваемый в вымогательстве взятки у матери призывника. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в прокуратуру обратилась местная жительница Г. К. Она сообщила, что сотрудник военкомата требовал у неё деньги, угрожая отправить сына Б. А. на срочную военную службу, несмотря на наличие медицинского заключения о невозможности её прохождения.

В ходе совместных мероприятий Военной прокуратуры и Главного управления военной контрразведки ГКНБ при получении денежных средств с поличным задержали начальника отделения Баткенского районного военного комиссариата У. А.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/462572
Теги:
Баткенская область, военная служба, вымогательство, задержание, Генеральная прокуратура
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