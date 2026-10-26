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Кыргызстан и Япония готовятся отметить 35-летие дипломатических отношений

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Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлен Маматалиев в ходе официального визита в Японию обсудил с губернатором префектуры Киото Такатоси Нисиваки перспективы расширения межрегионального сотрудничества. Встреча состоялась в рамках культурной программы посещения Киото. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

В ходе переговоров Марлен Маматалиев отметил, что Япония остаётся надёжным партнёром Кыргызстана, и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей.

"Киото - особенный город, в котором бережно сохраняются богатая история, культура и многовековые традиции Японии. В связи с этим нам необходимо укреплять дружеские отношения между нашими странами в том числе и посредством межрегионального сотрудничества", - сказал торага.

Он также напомнил, что в 2027 году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией. По его словам, предстоящий юбилей должен стать стимулом для вывода сотрудничества на новый уровень.

Губернатор префектуры Киото Такатоси Нисиваки, в свою очередь, отметил активное развитие контактов между двумя странами на высоком уровне. Он выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с Кыргызстаном по различным направлениям и обмене опытом.

Во встрече приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Эльвира Сурабалдиева, Мирлан Жеенчороев, Жаныбек Аматов, Эрулан Кокулов, Бурул Аманова и Максат Алымбеков.

В рамках визита кыргызская делегация также посетила государственную резиденцию Киото и храмовый комплекс Киёмидзу-дера, один из известных историко-культурных памятников Японии.


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URL: https://www.vb.kg/462573
Теги:
Япония, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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