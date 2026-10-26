В Венгрии презентовали книгу Алыкула Осмонова на венгерском языке

В Венгрии Кыргызский национальный театр "Манас" передал в дар Лаки-Телекской национальной академии кыргызскую юрту. В рамках мероприятия, посвящённого популяризации национальной культуры, также состоялась презентация книги выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова "Кол толкуну" на венгерском языке. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Кыргызстана в Венгрии Элдар Абдылдаев, представители местных органов власти, дипломатического корпуса и деятели культуры.

Передача юрты стала частью инициативы по укреплению культурных связей между Кыргызстаном и Венгрией, а издание произведения Алыкула Осмонова на венгерском языке направлено на знакомство зарубежных читателей с кыргызской литературой.

Особое внимание участники мероприятия уделили сохранению и популяризации национальных традиций, духовного наследия и культурных ценностей кыргызского народа.

Торжественную церемонию сопровождала концертная программа с участием манасчы и акынов-импровизаторов Кыргызского национального театра "Манас". Артисты представили эпическое наследие кыргызского народа, искусство импровизации и национальную музыкальную культуру.

Мероприятие было организовано в целях продвижения кыргызской культуры за рубежом и дальнейшего развития кыргызско-венгерского культурного сотрудничества.