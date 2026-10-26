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Молодые ученые Кыргызстана участвуют в международной школе

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В Барнауле с 25 по 29 октября проходит осенняя сессия Международной школы молодых ученых, объединяющая 40 участников из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Мероприятие организовано научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета.

Школа проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

В этом году в осенней сессии участвуют те же молодые исследователи, которые прошли летнюю программу. Такой формат позволяет продолжить работу над научными проектами, применить полученные знания на практике и обсудить результаты с экспертами.

К занятиям привлечены специалисты Алтайского государственного университета, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, Института всеобщей истории Российской академии наук, Института истории Академии наук Узбекистана и других научных учреждений.

Программа охватывает различные периоды истории Центральной Азии, включая религиозные процессы XVIII-XIX веков, этнополитические события начала XX века, историю разведки Российской империи и изучение визуальных источников советского периода.

Впервые в рамках школы состоится круглый стол "Восстание 1916 года в Центральной Азии: факты, интерпретации, осмысление". Участники рассмотрят различные подходы к изучению исторических событий и обсудят методы работы с противоречивыми источниками.

Также молодым ученым представят видеоматериалы международных археологических и этнографических экспедиций научно-образовательного центра "Большой Алтай". Программа включает исторический квиз и творческие презентации элементов национальных культур.

По словам профессора кафедры востоковедения Алтайского государственного университета Инны Анисимовой, организаторы стремятся сочетать академические занятия с практическими и творческими форматами.

"Проектные и творческие элементы, особенно при возможности их тщательной подготовки, помогают не просто усваивать знания, а на практике делиться своими идеями по сохранению и трансляции историко-культурного наследия тюркских народов", - отметила она.


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URL: https://www.vb.kg/462575
Теги:
наука, Россия, Кыргызстан, история
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