В Карагачевой роще прошла масштабная акция по озеленению

В Карагачевой роще Бишкека высадили 15 тысяч саженцев карагача в рамках национальной кампании "Жашыл дем". Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

В акции приняли участие заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, заместитель министра природных ресурсов Асель Раимкулова, сотрудники ведомства и другие участники.

Мероприятие организовано в целях увеличения зелёного фонда столицы, сохранения природы и формирования экологической культуры среди населения.