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В Карагачевой роще прошла масштабная акция по озеленению

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В Карагачевой роще Бишкека высадили 15 тысяч саженцев карагача в рамках национальной кампании "Жашыл дем". Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

В акции приняли участие заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, заместитель министра природных ресурсов Асель Раимкулова, сотрудники ведомства и другие участники.

Мероприятие организовано в целях увеличения зелёного фонда столицы, сохранения природы и формирования экологической культуры среди населения.


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URL: https://www.vb.kg/462576
Теги:
Минприродресурсов, мэрия, озеленение, экология, деревья в Бишкеке
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