Студенты и молодые лидеры обсудят развитие Кыргызстана

5 ноября в спорткомплексе "Жаштык Арене" состоится молодежный форум "Кыялымдагы Кыргызстан", посвященный поддержке молодежных инициатив и обсуждению будущего страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

В мероприятии примут участие студенты, активные молодые люди и молодежные лидеры. Они смогут представить свои предложения по развитию Кыргызстана и обменяться мнениями по актуальным общественным и социальным вопросам.

Основная цель форума - расширение участия молодежи в общественно-политических и социальных процессах, а также создание площадки для обсуждения инициатив, направленных на развитие страны.

Регистрация участников будет проводиться через высшие учебные заведения. Желающим посетить форум необходимо обратиться в свое учебное заведение.