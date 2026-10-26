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Студенты и молодые лидеры обсудят развитие Кыргызстана

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5 ноября в спорткомплексе "Жаштык Арене" состоится молодежный форум "Кыялымдагы Кыргызстан", посвященный поддержке молодежных инициатив и обсуждению будущего страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

В мероприятии примут участие студенты, активные молодые люди и молодежные лидеры. Они смогут представить свои предложения по развитию Кыргызстана и обменяться мнениями по актуальным общественным и социальным вопросам.

Основная цель форума - расширение участия молодежи в общественно-политических и социальных процессах, а также создание площадки для обсуждения инициатив, направленных на развитие страны.

Регистрация участников будет проводиться через высшие учебные заведения. Желающим посетить форум необходимо обратиться в свое учебное заведение.


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URL: https://www.vb.kg/462577
Теги:
вуз, молодежь, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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