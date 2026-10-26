В Бишкеке готовят к запуску новую скважину для полива парков

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" готовит к вводу в эксплуатацию новую оросительную скважину на территории парка "Эмен" и сквера "Правительственный". Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Глубина скважины составляет 120 метров, производительность - до 120 кубометров воды в час. Новый источник водоснабжения позволит обеспечить полив зелёных насаждений на площади до 15 гектаров.

В муниципалитете отмечают, что ввод скважины в эксплуатацию улучшит обеспечение прилегающих территорий поливной водой и создаст дополнительные возможности для ухода за деревьями и другими зелёными насаждениями.

Работы проводятся в рамках мероприятий по благоустройству столицы и улучшению экологической обстановки.

Кроме того, до конца 2026 года планируется пробурить ещё две скважины. Это позволит расширить ирригационную систему и повысить эффективность полива зелёных зон Бишкека.