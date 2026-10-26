В Кыргызстане хотят устранить препятствия для развития СЭЗ

В Кыргызстане определили дальнейшие задачи по повышению эффективности свободных экономических зон (СЭЗ), развитию их инфраструктуры и привлечению инвестиций. Эти вопросы обсудили на совещании под председательством заместителя главы Национального агентства по инвестициям Дамирбека Бикулова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе совещания руководители СЭЗ представили итоги деятельности за девять месяцев 2026 года, рассказали о достигнутых показателях и текущих результатах работы.

Особое внимание уделили привлечению инвестиций, развитию производства, совершенствованию инфраструктуры и расширению экспортных возможностей предприятий, работающих на территориях свободных экономических зон.

Участники также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются СЭЗ, и меры по созданию более благоприятных условий для отечественных и иностранных инвесторов.

Среди приоритетных направлений обозначены устранение существующих препятствий, повышение эффективности работы свободных экономических зон и создание условий для запуска новых производственных проектов.

По итогам совещания определены дальнейшие задачи по развитию инфраструктуры СЭЗ и усилению работы по привлечению инвестиций.