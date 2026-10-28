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Венсан Компани попал в больницу после потери сознания

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- Самуэль Деди Ирие
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани останется вне футбола на несколько недель после госпитализации. Бельгийский специалист продолжает проходить медицинское обследование из-за внезапной потери сознания.

Как сообщает SNTV, состояние 40-летнего наставника оценивается как стабильное, однако врачи пока не установили точную причину произошедшего.

По данным немецких спортивных СМИ, одной из главных причин ухудшения здоровья тренера могли стать экстремальные рабочие нагрузки. Сообщается, что бельгиец работал до 18 часов в сутки, испытывал хронический недосып и незадолго до инцидента перенес вирусную инфекцию. При этом официальный диагноз пока не разглашается.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль навестил наставника в клинике и подчеркнул, что клуб не намерен торопить его возвращение к выполнению обязанностей.

"Его состояние стабильное. Я навещал его в субботу. Мы говорили о жизни, а не о футболе, стартовом составе или Бундеслиге", - заявил Эберль.

В отсутствие главного тренера руководство командой временно взял на себя его ассистент Аарон Дэнкс. Под его началом мюнхенцы уже одержали победу над "Фрайбургом" со счетом 3:1 и вернулись на первое место в турнирной таблице Бундеслиги за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В ближайших турах мюнхенцам предстоит ключевое противостояние с дортмундской "Боруссией".

В руководстве "Баварии" резюмировали, что здоровье Компани остается абсолютным приоритетом для клуба, а конкретные сроки его возвращения на тренерский мостик будут определены только после завершения полного комплекса медицинских обследований.


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URL: https://www.vb.kg/462620
Теги:
Германия, тренер, футбол
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